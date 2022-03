Márki-Zay Péter szerint a nők egy keresztrejtvényt sem tudnak megfejteni. A politikus ezt abból gondolja, hogy egy Fidesz-támogatótól egy olyan rejtvényújságot kapott, amelyben bár meg voltak fejtve a feladványok, de a megoldások is fel voltak tüntetve benne. "Tehát nem tudjuk, mennyire saját kútfőből tudta megoldani" - gúnyolódott Márki-Zay, aki ráadásul abból következtetett a rejtvényfejtő nemi hovatartozására, hogy az szerinte rossz helyesírással töltötte ki a rejtvényeket.

Egy megszólalásából az is kiderült, mennyire lenézi a falun élőket, akik szerinte "egyszerűek", "tudatlanok", "agymosottak" és "kevés köztük a józan". Facebook-videójában így fogalmazott: "Ha a pesti, belpesti liberálisoknak az érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk, ugyanúgy, ahogy ’18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy fölvilágosítsák a falusi, egyszerű, tudatlan embereket is arról, hogy ki hozza be a migránsokat."

Egy fórumon az illegális bevándorlás ellenzőit és a rezsicsökkentés támogatóit sötétben tartott, trágyával etetett gombáknak nevezte. „Addig, amíg az embereket sötétben tartjuk és trágyával etetjük, ahogy mondják Amerikában, hogy úgy tartanak, mint a gombát: sötétben tartanak, és trágyával táplálnak. Addig, amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, addig a rezsicsökkentéssel, a migránsozással és a többivel lehet választást nyerni” – mondta.

Valószínűleg a szülészorvosoknak sem esett jól, amikor a politikus egy fórumon a munkájukat gyakorlatilag feleslegesnek nyilvánította. Márki-Zay azt fejtegette, hogy szerinte a szülésnél a szakképzett orvosok jelenlétére nincs szükség, hiszen a szülés nem betegség. A baloldali miniszterelnök-jelölt szerint helyettük egy "megfelelően felkészített" szülésznő is le tudja vezetni egy baba világra jöttét.

Az orosz-ukrán háború kapcsán az otthonukat és sok esetben családtagjaikat hátrahagyni kényszerülő kárpátaljai magyarokba rúgott bele a baloldal miniszterelnök-jelöltje, aki úgy élcelődött az életveszély elől menekülő honfitársainkon, hogy ha már úgyis a határnak ezen az oldalán lesznek április 3-án, nem kell átjönniük, hogy szavazhassanak az országgyűlési választásokon.

Borítókép: Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap