A helyzet folyamatosan romlik Ukrajnában. Különösképpen igaz ez Kijevre, ahol a nagykövetség működési körülményei is egyre nehezebbek. Más országok nagykövetségei is megkerestek ott minket, hogy tudnánk-e segíteni a stábjaik kimenekítésében. Mivel a helyzet romlik úgy döntöttünk, hogy a kijevi magyar nagykövetség munkatársainak egy részét, az ott menedéket kérő néhány magyar civilt, valamint a tőlünk segítséget kérő Dél-Afrikai és Nigériai nagykövetség személyzetét is evakuáljuk

– közölte Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, az érintettek kedden korán reggel indultak meg Kijevből.