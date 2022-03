Sok ukrán városban légiriadó volt szombat reggel

Számos ukrán városban megszólaltak a légvédelmi szirénák szombaton kora reggel, arra figyelmeztetve a lakosságot, hogy vonuljon biztonságos helyre az esetleges orosz támadás elől - jelentette a helyi média.

Air raid sirens again sounding out in Lviv, western Ukraine pic.twitter.com/AzO4p7AXzP — Deborah Haynes (@haynesdeborah) March 12, 2022

A beszámolók szerint légiriadó volt Kijevben, a nyugati Lvivben (Lemberg), Odesszában, Harkivban és Szumiban is.



Műholdfelvételek alapján az amerikai hírszerzés már előző nap arról számolt be, hogy a Kijev környékére vezényelt orosz erőket átcsoportosították, és szétszóródott a térségben veszteglő, 64 kilométer hosszú katonai konvoj, ami egy készülő támadásra utalhat.



Szumi körzeti irányításának egyik vezetője, Dmitro Sivickij a Telegram közösségi oldalon azt jelezte, hogy a városból szombaton civilek kimenekítését tervezik, több humanitárius folyosón. Az evakuálások az előző napokban felemás sikerrel zajlottak, az orosz és az ukrán fél egymást vádolta azzal, hogy egyes folyosókon akadályozzák a szabad mozgást.

Washington a Kreml szóvivőjének családjára és orosz képviselőkre is szankciókat rótt ki

A Kreml szóvivőjének több családtagját, Viktor Vekszelberg milliárdost és 12 orosz képviselőt is büntetőintézkedésekkel sújtott az Egyesült Államok helyi idő szerint pénteken Oroszország Ukrajnában indított háborúja miatt.



Az amerikai pénzügyminisztérium bejelentése szerint a frissen szankcionáltak között van a VTB bank vezetőségének 10 tagja és Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő felesége és két felnőtt fia is, akik Washington szerint luxuséletmódot folytattak. Magát Peszkovot már a múlt héten, egy korábbi intézkedéscsomag érvényesítésével szankciókkal sújtották.



Janet Yellen miniszter közleményében kiemelte: a tárca "kitart azon álláspontja mellett, hogy az orosz tisztségviselőknek felelniük kell, amiért lehetővé tették (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) igazságtalan és kiprovokálatlan háborúját" Ukrajnában.



Az érintettek egyebek között nem férhetnek hozzá az Egyesült Államokban lévő vagyonukhoz.

Zelenszkij: polgármestert raboltak el az orosz katonák

Orosz katonák elrabolták a dél-ukrajnai Melitopol polgármesterét - jelentette be péntek éjjel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szerint ez az országa ellen zajló orosz támadás gyengeségének a jele is.



Ukrajnában rövid videófelvételeket is köröztettek, amelyeken látható, ahogy egy férfit elhurcolnak egy épületből, de független forrásból egyelőre nem erősítették meg, hogy Ivan Fedorov polgármesterről van szó.



Zelenszkij friss videóüzenetében kijelentette, hogy a polgármesterek elleni fenyegetés vagy akár fizikai erőszak nem segít az ostromot folytató oroszoknak abban, hogy ukrán városokat vonjanak ellenőrzésük alá. Fedorov elrablását terrorcselekménynek minősítette. Az ukrán elnök egyúttal úgy vélte, Moszkva elszámította magát azzal is, hogy azt remélte, egyes városokat az Oroszországgal rokonszenvező lakók önként átengednek neki.



Közleményt adott ki Fedorov ügyében a kelet-ukrajnai, Moszkva-barát szakadárok egyik hatósága, a luhanszki ügyészi hivatal is. Azzal vádolta a polgármestert, hogy terrortevékenységet folytatott, továbbá a Donyec-medencében lakó civilek elleni bűncselekményeket elkövető "ukrán nacionalistáknak" nyújtott anyagi támogatást. A szeparatisták felszólítottak egyúttal arra, hogy jelentkezzen bárki, akinek információja van Fedorov hollétével kapcsolatban.



Zelenszkij arról is beszélt, hogy pénteken négy ukrán városból 7144 embert tudtak kimenekíteni humanitárius folyosókon keresztül. Ismét azzal vádolta Moszkvát, hogy több városból, így a tengerparti Mariupolból megakadályozta a civilek távozását.



Az előző két napon Kijev az említettnél jóval szélesebb körű, több tízezres nagyságrendű evakuálásról számolt be.



Az ukrán elnök a videóban külön felhívást intézett az Ukrajnát támadó orosz katonák édesanyjához. Arra kérte őket, ne engedjék, hogy fiaikat külföldi bevetésre küldjék, vegyék elejét, hogy elessenek vagy fogságba kerüljenek.



Ukrajna nem akarta ezt a rettenetes háborút. De meg fogja védeni magát, amennyire csak szükséges - hangoztatta Zelenszkij.