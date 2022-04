Ahogy a Guardian írta, a kampányban Zelenszkij ígéretet tett arra, hogy megtisztítja Ukrajna oligarchák uralta gazdasági-társadalmi rendszerét. Kampányát olyan politikusok ellen célozta, mint a gazdag Petro Porosenko volt elnök, akik sok esetben offshore-vagyonukat rejtegetik. Az üzenet betalált, és Zelenszkij a szavazatok 73 százalékát szerezte meg.

Valójában azonban Ukrajnában semmi sem változott.

Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának (ICIJ) kiszivárogtatott és a Guardian lappal egy globális nyomozás részeként megosztott Pandora-papírok azt sugallják, hogy

Zelenszkij sokkal inkább hasonlít oligarcha elődeire, mint a korábban általa alakított tisztakezű történelemtanárra.

A kiszivárgott dokumentumok szerint az elnöknek volt, vagy van egy korábban nyilvánosságra nem hozott részesedése egy offshore cégben, amelyet a jelek szerint hetekkel az elnökválasztás megnyerése előtt titokban átadott egy barátjának.

Az aktákból kiderül, hogy Zelenszkij offshore cégek kiterjedt hálózatában vett részt, amelynek társtulajdonosai régi barátai és tévés üzleti partnerei voltak – olvasható a Mandineren.

Ezeket az üzleti partnereket aztán sok esetben be is vitte maga köré a politikai vezetésbe. A lap ráadásul azt is felfedi, hogy a Zelenszkij-kör médiacége orosz üzleti kapcsolatokkal rendelkezik.



Zűrös cégügyek, adóparadicsomokba vezető szálak

A Mandiner felidézi: mielőtt elnök lett, Zelenszkij nyilvánosságra hozta magánvagyonát. Ezek között voltak autók, ingatlanok és három társtulajdonban lévő offshore cég. Az egyiket, a Film Heritage-t, amelyet feleségével, Olenával, a Kvartal 95 egykori írónőjével közösen birtokolt, Belize-ben jegyezték be.

A Pandora papírjai azonban további offshore-vagyonokat mutatnak, amelyeket Zelenszkij a jelek szerint nem fedett fel.

A Film Heritage 25 százalékos részesedéssel rendelkezett a Davegra ciprusi holdingtársaságban. A Davegra viszont a Maltex Multicapital Corp. tulajdonosa, egy eddig ismeretlen, a Brit Virgin-szigeteki (BVI) adóparadicsomban bejegyzett szervezet. Zelenszkij 25 százalékos részesedéssel rendelkezett a Maltexben.

2019. március 13-án, két héttel az ukrajnai választások első fordulója előtt Zelenszkij átadta a Maltexben lévő részesedését Szerhij Shefirnek, derül ki a dokumentumokból. Nem világos, hogy Shefir fizetett-e Zelenszkijnek.

Az Atlantic Councilnak nemrégiben írt véleménycikkében Zelenszkij azt nyilvánította ki, hogy elnökként a végső célja a hagyományos oligarchikus rend lerombolása és egy igazságosabb rendszerrel való felváltása. A kritikusok szerint azonban Zelenszkij elmulasztotta az állam megújítását, és ugyanazokat a trükkös módszereket alkalmazza, mint elődei. Az EU könyvvizsgálói figyelmeztettek is arra, hogy Ukrajnában továbbra is széles körben elterjedt a nagymértékű korrupció és az állam foglyul ejtése.

Mióta Zelenszkijt a politikába lépett, az a vád is érte, hogy Igor Kolomojszkij milliárdos befolyása alatt áll, akinek a tévécsatornája Zelenszkij műsorát vetítette.

A kampány során Zelenszkij ellenfelei azt állították, hogy 2012 és 2016 között Kolomojszkij szervezeteitől 41 millió dollár került Zelenszkij és köre offshore cégeibe, köztük a Film Heritage-be.



Oroszországgal is üzletelt

Zelenszkij egyébként a Maltexen keresztül is kapcsolódik az orosz gazdasághoz, de korábban Oroszország fontos piaca volt a Kvartal95 médiacégnek is, számolt be a Guardian. Ha már orosz üzletekről esik szó: Ukrajna jelenleg jól keres az orosz gáztranziton, és ezt a helyzetet a jelek szerint nem kívánja megszüntetni – olvasható a Mandiner cikkében.