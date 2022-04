– A kétharmad-egyharmados parlamenti arányokra tettek javaslatot a kormánypártok a parlament megalakulását előkészítő tárgyalásokon az ellenzéknek – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn újságíróknak, az első egyeztetést követően.

Kocsis Máté beszámolt arról is, hogy továbbra is hat alelnöke lesz az Országgyűlésnek, közülük egy a törvényalkotásért felelős. Az alelnöki posztokból kettőt tölthetne be a két ellenzéki lista egy-egy tagja, és ahogy a megelőző ciklusban is, tizenöt bizottságot alakítanának.

Elmondta, hogy a bizottságok elnevezései sem változnak, és továbbra is tízet vezet majd kormánypárti elnök, ahogy a bizottsági alelnökök aránya is változatlan marad, húszat tölthet be ellenzéki, míg negyvenet kormánypárti politikus. Az öt ellenzéki vezetésű bizottság közé sorolta a nemzetbiztonsági, a fenntartható fejlődés, a költségvetési, a népjóléti és a vállalkozásfejlesztési bizottságot. Hozzátette, hogy az ellenzék hét parlamenti jegyzői helyet is kap.

Így érvényesül a választói akarat, az pedig nem fogadható el, hogy a magukat egységesnek mondó, „Gyurcsány-lista tagjai” most kitalálják, hogy már hat pártként lépnek fel

– jelentette ki.

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy a parlamenti eskütétel időpontja fix, aki nem vesz részt azon, az elnök és a házbizottság által meghatározott új időpontban teheti le esküjét, vagyis nem az érintett képviselő dönthet annak időpontjáról.

Felhívta a figyelmet: a legfőbb népképviseleti szerv megalakulása méltóságteljes, ünnepélyes pillanat. Aki azon nem vesz részt, az nemcsak képviselő nem lesz, de nem is választható meg egy tisztségre.

Beszámolt arról is, hogy a kormánypártok ezúttal a viszonosság elvét alkalmazzák majd, így ha egy frakció nem szavazza meg a kormánypárti tisztségviselőket, a kormánypártiak sem fogják megszavazni az érintett frakció tisztségviselőit.

Kocsis Máté az egyeztetést értékelve megjegyezte, a DK képviselői többször jelezték, hogy az elhangzottakról még egyeztetniük kell.

Kifogásolta azt is, hogy az a párt, amely a nyilvánosság előtt azt hangoztatta, hogy nem vesz részt az alakuló ülésen, a bizottsági helyek elosztására eljött. Szerinte ugyanis ez hitelességi kérdés.

Hozzátette: Fekete-Győr András (Momentum) – aki a nap folyamán öt feltétel teljesüléséhez kötötte, hogy pártja teljes mértékben részt vegyen a parlamenti munkában – érdemben nem szólalt fel a megbeszélésen.

A Fidesz frakcióvezetője úgy értékelte, hogy a momentumos politikus „belegabalyodott a saját lábába, elcselezte magát, nem tud belőle kijönni”, mivel már szeretne abból visszakozni, hogy pártja nem vesz részt a parlament alakuló ülésén, amit a sajátjai nem engednek. Szerinte a momentumos politikus azon töri a fejét, hogyan lehetne a bizottsági pozíciókat megszerezni, ezért írt levelet, amelyben feltételeket szabott.

Kocsis Máté kijelentette: Fekete-Győr András nem akarja, hogy ezeket a feltételeket elfogadják a kormánypártok, mert a törvényalkotás folyamatát, illetve a momentumos politikus feltételeit figyelembe véve az érdekképviseleti szervekkel való egyeztetéseket lefolytatva Fekete-Győr András másfél évig nem lenne parlamenti képviselő. A levél a nyilvánosságnak szólt, azért, hogy Fekete-Győr András mentse a rossz döntéséből adódó helyzetet – mondta, megjegyezve, ha a Momentum komolyan gondolta feltételeit, akkor az Országgyűlés elé terjesztheti azokat.

Várhatóan hét ellenzéki és két kormánypárti frakció lesz az Országgyűlésben, és ez az ellenzéknek nagyon sok előnyt jelent

– mondta kérdésre válaszolva. Példaként említette, hogy napirend előtt hét ellenzéki, míg csak két kormánypárti felszólalás lesz, de ez lesz az arány az interpellációknál, az azonnali kérdéseknél és a kérdéseknél. Megjegyezte, arra kell készülni, hogy a parlamenti ülések időtartama hosszabb lesz az eddig megszokottnál. Kocsis Máté beszélt arról is, hogy az alelnöki, bizottsági elnöki és bizottsági helyekről az ellenzéki pártoknak maguk között kell megegyezniük a listás eredmény figyelembevételével.

Rendkívül rossz hangulatú, elsősorban politikai vitának nevezték az ülésen elhangzottakat a Mi Hazánk Mozgalmat képviselő résztvevők.

Toroczkai László pártelnök elmondta, vita azon bontakozott ki, „hogyan tekintsünk a pártokra”, hiszen az ellenzéki összefogás egyes szereplői önállóan nem tudtak volna a parlamentbe jutni.

Amikor a parlamenti tisztségek elosztásáról kérdezték, jelezte, pártjához a vállalkozásfejlesztési és a mezőgazdasággal foglalkozó bizottság vezetése állna közel.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese hozzátette: szeretnék, ha pártjuk delegálná a nemzetbiztonsági bizottság elnökét, mert nem akarják, hogy „egy globalista lista képviselője” töltse be „a magyar nemzet szempontjából ennyire meghatározó” tisztséget.

A megbeszélés többi résztvevője nem tartott sajtótájékoztatót. A tárgyalásokat szerdán folytatják.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz delegációjának vezetője nyilatkozik az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalás után a Parlamentben 2022. április 25-én (MTI/Illyés Tibor)