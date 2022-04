A Momentum bojkottálja az Ország­gyűlés alakuló ülését – jelentette be Fekete-Győr András, a párt frissen megválasztott frakcióvezetője szombaton. A Magyar Nemzet megkérdezte azokat az önkormányzatokat, ahol egyéni választókerületben nyertek az egykor olimpiaellenességgel színre lépő párt politikusai, hogy mi a véleményük a bojkottról.

Pártszédelgők

Ha valaki jelentkezik egy feladatra, ami a választópolgárok, illetve a lakosság képviseletét jelenti, akkor véleményen szerint nem teheti meg, hogy saját politikai céljait előtérbe helyezve lenézi a választói akaratot

– jelentette ki a lapnak Borbély Lénárd (Fidesz–KDNP), Csepel polgármestere. A XXI. kerületben Szabó Szabolcs védte meg mandátumát április 3-án, aki az előző választásokon még mint az Együtt jelöltje indult. Utána rövid ideig ült az LMP frakciójában, idén pedig a Momentumhoz jelentkezett be. A helyi polgármester ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy nehéz számontartani, hogy Szabó Szabolcs hányadik pártba ül be, de azt, hogy miként képviseli a választóit, ő maga dönti el, és a választók ezt majd értékelik.

Borbély Lénárd mindössze annyit kért az újra megválasztott baloldali képviselőtől, hogy legalább ne akadályozza Csepel fejlődését, és próbáljon örülni a sikereknek, amiket a kerület lakosaival együtt elérnek. – Szerintem egy politikusnak elsősorban nem a politikai közösségét, hanem a választókat illik képviselnie – fogalmazott a polgármester, aki természetesen tisztában van azzal, hogy Szabó Szabolcs nem kormánypárti, de szerinte így is segíthetné a helyi ügyeket, amire 2014 óta (amióta képviselő) még nem volt példa.

– Eddig csak keresztbe tett nekünk, politikai teljesítménye nagyjából annyi, hogy hangosbemondóval beszél a parlamentben

– fűzte hozzá Borbély Lénárd, megjegyezve, hogy a korábban baloldali fellegvárként számontartott Csepelen csökkent a baloldali jelölt előnye a mostani választáson.

A felelősség súlya

– Képviselni egy közösséget megtisztelő felelősség. Mi, akik részt vettünk az országgyűlési választáson, mindannyian képviselőt szerettünk volna, aki jelen van az országgyűlésben, és kiáll Dél-Budáért – ezt már a szomszédos XXII. kerület egyik önkormányzati képviselője írta a Momentum egy másik egyéni választókerületben győztes politikusának, Tóth Endrének címezve. Németh Zoltán, aki 1990 óta önkormányzati képviselő Budafokon, azt írta, hogy az alakuló ülésen való részvétel „fontos gesztus a választókerület lakói számára”. Felidézi, hogy 2010 és 2014 között ő maga is dolgozott országgyűlési képviselőként, emiatt pedig a most megválasztott képviselőt (akivel jelenleg a kerületben önkormányzati képviselőtársak) is szeretné meggyőzni arról, hogy változtassa meg döntését.

– Felemelő volt annak érzésével és tudatában bemenni az ország házába, részt venni az alakuló ülésen, esküt tenni, hogy képletesen ott van velem egy egész választókerület lakossága – fogalmazott Németh Zoltán, aki szerint a választók azt várják minden megválasztott képviselőtől, hogy képviselje őket „Magyarország legfontosabb testületében”.

– Az járt a fejemben, mennyi szép emlék köt a kerülethez, lakóhelyemhez, a gimnáziumi évektől a fiatalságomon át a későbbi időkig – idézte fel. A helyi politikus levelét a kerület fideszes polgármestere, Karsay Ferenc is megosztotta, aki azt javasolja Tóth Endrének, hogy fontolja meg képviselőtársa gondolatait.

Helyi ügyek

Horváth Csaba (MSZP), Zugló polgármestere annyit mondott, hogy a Momentum egy külön párt, a döntéseikkel kapcsolatban ők tartoznak magyarázattal, ő maga pedig megfogadta, hogy a következő fél évben nem foglalkozik országos politikával. A XIV. kerület baloldali vezetője szerint természetes, hogy egy ilyen mértékű választási vereség után mindenki keresi az okokat és a kilábalás lehetőségét, de országos politikai ügyekről ő egyébként nem fog Hadházy Ákossal, Zugló megválasztott országgyűlési képviselőjével beszélgetni.

Ha a zuglói lakosságot érintő, országgyűlési törvénykezési ügyben kell tenni valamit, akkor Hadházy Ákost fogom keresni, amint felveszi képviselői mandátumát

– vetítette előre Horváth Csaba.

A házszabály rendelkezései alapján egyébként, amennyiben valóban nem vesznek részt az alakuló ülésen a Momentum politikusai, úgy az időközi választáson mandátumot szerző politikusokhoz hasonlóan vehetik majd fel képviselői mandátumaikat. Ebben az esetben a mentelmi bizottságnak kell vizsgálnia utólag benyújtott megbízóleveleiket, ez után, eskütételt követően csatlakozhatnak be az Országgyűlés munkájába.

