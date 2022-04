Gyurcsány embere kivezetné a benzinárstopot. Dávid Ferenc, a DK új parlamenti képviselője az ATV-ben beszélt arról, hogy nyár végére egy magasabb benzinárral kellene számolni - írja a Magyar Nemzet.

Mint mondta, az emeléssel kapcsolatban előbb-utóbb el kell kezdeni két dolgot. Úgy fogalmazott:

egyrészt mindenkit be kell vonni az osztozkodásba, tehát ne csak a kiskereskedők, benzinkutasok vigyék el a balhét, hanem a nagykereskedők, a készletező, a finomítók is. Dávid Ferenc szerint ezek mellett az állam is „szálljon bele ebbe a buliba”.

Javaslata szerint lépcsőzetesen kellene kivezetni a benzinárstopot, mert mint mondta, úgy nem működik, hogy a négyszáz nyolvcvanból most kétszáz forinttal megemeljük.

Szerinte ha a fent említett osztott- felelősséggel és teherviseléssel meg lehet oldani, akkor számításai szerint nyár végére be fog állni egy magasabb benzinár.

A benzinárstopot tavaly november 15-én jelentette be a kormány. Akkor a rendelet négyszáznyolcvan forinton rögzítette az üzemanyagok árának felső határát, méghozzá három hónapra. Februárban, Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjében közölte, hogy további három hónappal meghosszabbítják a benzin árának befagyasztását, így május 15-ig biztosan marad a benzinárstop.

Borítókép: Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma ülése utáni sajtótájékoztatón a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2016. november 18-án.