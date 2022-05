Általános iskolásoknak szerveztek a pedagógusok Pride felvonulást, ahol a gyermekek szivárványos zászlókkal vonultak az utcákon – írja cikkében a V4NA.

A svédországi Lulea község egyik iskolája idén is megrendezte a tanulói számára a Rainbow Week elnevezésű témahetet, amit Pride felvonulással zártak le. Az iskolában óvodás kortól hatodik osztályig tanulnak a gyerekek.

Stefan Eriksson, az iskola igazgatója elmondta 2015 óta minden évben tartanak ilyen témahetet, amely során a tanulók LMBTQ témákkal és a sokszínűséggel foglalkoznak.

„Sok gyerekünk különböző országokból származik, ez az egyik módja annak, hogy a tantervben szereplő diszkriminációs kérdésekkel hatékonyan foglalkozzunk” – mondta Eriksson.

Az iskolában egy dalt is írtak a felvonulásra, amelynek címe: „Ne félj, a barátod vagyok”. A dalban többek között azt éneklik, hogy „nem vagy furcsa azért mert fátylat viselsz vagy Buddhához imádkozol”.

🇸🇪 Szkoła w Luleå zorganizowała "tęczową paradę" dla sześciolatków. Szkoła, do której uczeszczają dzieci w wieku 6-13 lat posiada "certyfikat LGBTQ i co roku organizuje "tęczowy tydzień", w którym zajmują się tematyką LGBTQ, zakończony "tęczową paradą" 🏳️‍🌈https://t.co/DrFQj8uA1m — Adam Gwiazda (@delestoile) May 27, 2022

Érdekesség, hogy az iskola 2015-ben LMBTQ minősítést kapott a Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL) szervezettől, amely többek között azt is

el akarja érni, hogy az orvosok könnyebben dönthessenek kiskorúak nemváltásáról úgy, hogy közben a jogszabályok nem nehezítik meg a dolgukat.

A szervezet szerint azoknak a férfiaknak, akik szeretik magukat nőnek mutatni, könnyebbé kellene tenni, hogy valódi nőkkel versenyezzenek a sporteseményeken. Fontosnak tartják azt is, hogy ezek a sportoló férfiak átöltözhessenek a nőknek fenntartott öltözőkben, ahogy azt is, hogy „mindenkinek lehetővé kell tenni, hogy a nemi identitásának megfelelő öltözőt, zuhanyzót és WC-t használhassa”. A szervezet emellett azt is szeretné, ha a régiók több pénzt fordítanának azokra, akik el akarják távolíttatni nemi szerveiket, vagyis az úgynevezett nemi megerősítő kezelésekre.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock