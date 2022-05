A kormány az alaptörvényben biztosított jogával élve ma éjféltől kihirdeti a háborús veszélyhelyzetet - mondta Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Egy olyan háború zajlik a szomszédban, amelynek még senki nem látja a végét, és amely folyamatos veszélyt jelent Magyarországra, kockára teszi a fizikai biztonságunkat és veszélyezteti a gazdaság és a családok energiaellátását és anyagi biztonságát

- mondta a miniszterelnök, hozzátéve:

Látjuk, a háború és a brüsszeli szankciók hatalmas gazdasági felforduláshoz és drasztikus áremelkedésekhez vezettek.

Orbán Viktor szerint a világ gazdasági válság küszöbén áll. Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia, és meg kell védenie a családok anyagi biztonságát, ehhez pedig mozgástérre és azonnali cselekvőképességre van szükség.

Mint azt lapunk is megírta, az Országgyűlés kedden döntött az alaptörvény tizedik módosításáról, amellyel a kormány veszélyhelyzetet hirdethet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa esetén is. A most elfogadott tizedik módosítást Varga Judit igazságügyi miniszter kezdeményezte, és a javaslat indoklása szerint minden esetben meg kell valósulnia háborús cselekményeknek ahhoz, hogy a veszélyhelyzetet ki lehessen hirdetni.

Borítóképünkön Orbán Vitkor miniszterelnök, fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher