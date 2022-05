Újabb törésvonal keletkezett a baloldali pártok és egykori miniszterelnök-jelöltjük, Márki-Zay Péter között. A minap a Telex számolt be arról, hogy több ellenzéki párt politikusa is jelezte nekik:

semmilyen elszámolás nem jutott el hozzájuk az MMM-től a kampányadományok sorsáról, de gyanítják, hogy a kampány lezárulta után megmaradt összeget a mozgalom egyszerűen megtartotta. A közös ellenzéki kampánycsapat dolgozói szerint százmillió forint feletti összegről lehet szó.

Vékás Sándor, az MMM operatív igazgatója a portálnak azt mondta, eddig azért nem hozták nyilvánosságra az elszámolást, mert még vannak le nem zárt kifizetéseik, de szerinte május végére ezek lezárulnak, és meglesz az elszámolás is. Vékás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy azt a saját pénzüknek tekintik, hiszen „azt az MMM-nek utalták, az MMM felületein”. Állította, hogy „nem egy különösebben nagyobb” összegről van szó - írja a Magyar Nemzet.

Ezt azonban a közös kampánystáb tagjai és a Telex által megkérdezett ellenzéki politikusok vitatják. „Ne mondja már nekem senki, hogy több százmillió forintot adományoztak az emberek kifejezetten a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak! Hát az anyám, a csajom vagy a haverjaim fejében biztos nem az volt, hogy az MMM-nek adnak pénzt, hanem hogy a kormányváltásra adnak” – fakadt ki az összellenzéki kampánystáb egyik dolgozója.

Nemhogy tételes elszámolás nem jött, de még csak annyi sem, hogy figyeljetek, emlékszünk még erre a dologra

– ezt pedig egy baloldali politikus mondta. Szerinte az egész ügy azért problémás, mert az adakozók többsége valószínűleg nem az MMM-et akarta támogatni, hanem a kormányváltást, és az azért harcoló politikai erőket.

Beszédes körülmény, hogy a kormányt örökké korrupcióval vádoló Márki-Zay kusza, átláthatatlan módon gyűjti a támogatásokat. Tény, hogy az MMM-nek van saját weboldala, amin keresztül adományokat gyűjt, de itt ugyanaz az bankszámlaszám szerepel, ami az Egységben Magyarországért oldalán. Márki-Zay Péter emellett a saját weboldalán is gyűjt támogatást, de ez a felület az Egységben Magyarországért támogatási oldalára tereli az adakozni akarókat. Ez alapján azonban világos, hogy az MMM maga sem tudja szétszálazni, hogy a számlára érkezett támogatások közül pontosan mennyi érkezett az MMM, mennyi az Egységben Magyarországért és mennyi Márki-Zay weboldalán keresztül.

Erre utaltak a Magyar Nemzet baloldali forrásai is, akik úgy fogalmaztak: biztos tudásuk nincs róla, de erősen tartja magát a szóbeszéd, hogy százmillió forint körüli kampánypénz maradt az MMM-nél, amiből Márki-Zay Péter most a saját pártját próbálja építeni.

Szerintük jogászok és könyvelők segítségével mindképpen tisztázni kell, hogy ez az összeg pontosan hogyan jelentkezett, ennélfogva kit illet. – Elképzelhető, hogy nem lehet szétosztani, de a megmaradt pénz sorsáról mindenképpen hatpárti döntést kell hozni – hangoztatták baloldali forrásaink.

– Nekem és az MMM-nek is célkitűzése, hogy a magyar választópolgárok számára hiteles alternatívát állítsunk fel nemcsak a Fidesszel, de egyes, jogosan kritizálható ellenzéki szereplőkkel szemben is. Az MMM minden, Orbán Viktor leváltására gyűjtött forintot Orbán Viktor leváltására használt és fog felhasználni, transzparens módon. Az MMM elnökeként kértem a mozgalom operatív csapatát, hogy a kampány lezárását követően hozza nyilvánosságra elszámolását, ahogy ezt saját kampányszámlámmal én is megteszem ismét – reagált Márki-Zay Péter.

– A szivárványkoalíció szereplői számára az elejétől fogva az volt a legfontosabb, hogy a hatalmat megkaparintva, a 2010 előtti tapasztalatokból kiindulva anyagi haszonra tegyenek szert – vélekedett Boros Bánk Levente.

A Nézőpont Intézett elemzési igazgatója hozzátette,

miután elvesztették a választást, a hatpárti érdekházasság rögtön felbomlott, és először a pozíciókon kezdtek el marakodni, most pedig a pénzen.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Mirkó István)