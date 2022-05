Több tűzvész pusztított szombaton a kelet-szibériai Krasznojarszk orosz régióban, mintegy 450 ház kigyulladt, és a katasztrófának eddig legkevesebb öt halálos áldozata van – közölték a helyi hatóságok. Más közeli régiókban további öt halálos áldozatról számoltak be.

A rendkívüli helyzetek minisztériuma összesítve közölte, hogy 16 lakott területen keletkezett tűz, a lakóházakon kívül több fatelep és egy óvodaépület is égett.

Krasznojarszk régióban rendkívüli állapotot hirdettek ki.

A tüzek oltásán mintegy 300 tűzoltó dolgozik 90 járművel. Munkájukat nehezíti az erős szél, amelynek ereje a 40 kilométert is eléri óránként. A szél ráadásul fákat is kidönt, elektromos vezetékeket is leszakít. Emiatt a tűzoltók segítséget kértek más régiókból.

Kemerovo térségében hárman haltak meg lakástűzben. Ott büntetőjogi eljárást is indítottak.

Omszk régióban két ember életét követelte a tűz, nyolcan megsérültek.

Borítókép: Több tűzvész pusztít a kelet-szibériai Krasznojarszkban. Forrás: AFP