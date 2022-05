A járványügyi veszélyhelyzet megszűnésével visszaáll a normál látogatófogadás a hazai börtönökben - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) pénteken.

Közleményükben azt írták: a járványügyi veszélyhelyzet megszűnésével már nem indokolt a fogvatartottak látogatófogadására és a büntetés-végrehajtási intézetek ideiglenes elhagyására vonatkozó járványügyi intézkedések fenntartása.

A látogatófogadásra ismét négy kapcsolattartó érkezhet a fogvatartottakhoz az ország valamennyi büntetés-végrehajtási intézetében és újra lehetőség nyílik a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli kapcsolattartásra is - tették hozzá.

Megjegyezték: ugyanakkor a cseppfertőzéssel terjedő betegségek megakadályozása érdekében a látogatófogadás továbbra is a fogvatartottak és hozzátartozóik közötti plexilappal elválasztott asztalnál történhet, a fizikai érintkezés kerülésével, míg az intézetelhagyással járó kapcsolattartást követően minden esetben ellenőrzik a visszatérő fogvatartott esetleges fertőzöttségét.

Közölték azt is, a személyes találkozás mellett továbbra is igénybe vehető lesz a Skype-beszélő, amely - mint írták - mára a fogvatartottak és hozzátartozóik legnépszerűbb kapcsolattartási formájává vált. Ez köszönhető annak, hogy a magyar büntetés-végrehajtási szervezet a járványügyi intézkedések részeként, Európában az elsők között vezette be ezt az alternatív lehetőséget az elítéltek és családtagjaik számára - írták.

A tájékoztatás szerint a büntetés-végrehajtási szervezet a törvényben meghatározott szabadságelvonással járó szankciókat és intézkedéseket végrehajtja, amely során biztosítja a fogvatartottak kapcsolattartási jogát.

A kapcsolattartás részletes szabályait - a fogvatartás jogcíme, a fogvatartottak végrehajtási fokozata, illetve rezsimkategóriába sorolása alapján - a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, amelyek rendelkeznek többek között arról is, hogy melyek a kötelezően biztosított és melyek az úgynevezett engedélyezhető kapcsolattartási formák - hívták fel a figyelmet.

Megjegyezték: ez utóbbi kategóriába tartoznak a büntetés-végrehajtási intézetek ideiglenes elhagyásával járó kapcsolattartási módok, amelyeket kizárólag indokolt, különös méltánylást érdemlő esetekben engedélyeznek a büntetés-végrehajtási intézetek.

Borítókép: Fogvatartott elméleti szakvizsgája a Szegedi Fegyház és Börtön Nagyfa - Alföld Kft. telepén 2020. február 17-én.