Az autósoknak is jobb, ha több biciklis van az utakon - ezt írta ki a nemzetközi kerékpáros világnap alkalmából a közösségi oldalára Karácsony Gergely, aki a jelek szerint mostanra eljutott odáig, hogy meg akarja mondani, mivel közlekedjenek az emberek - írja az Origo.

A baloldali főpolgármester szerint 38 százalékkal többen közlekedtek idén májusban kerékpárral - ezt azonban nehéz ünnepelni, figyelembe véve, hogy ennél nagyobb arányban nőtt az autósoktól elvett útfelületek száma. Karácsony zavaros logikája szerint az autósoknak is az a jobb, ha több a bicikliút Budapesten - vagyis minél kevesebb a hely az autósoknak. A legabszurdabb az, hogy Karácsony elismerte, az autók száma is nőtt - vagyis semmi nem indokolná, hogy területet vegyen el tőlük.

Tudatos kiszorítósdi

Az autósok kiszorítása 2020 tavaszán kezdődött meg, amikor is Karácsony egyszemélyben hozott döntésének következtében a város több pontján is kerékpársávokat alakítottak ki (Bartók Béla út, Üllői út, Nagykörút, Andrássy út).

Ahogy akkoriban tele volt vele a sajtó, a leálló- és parkolósáv mellett felfestett bicikliutak elviselhetetlen dugókat okoztak, ami leginkább a belváros közlekedését bénította meg. Arról nem is beszélve, hogy a szakmai szervezetek balesetveszélyesnek minősítették a kialakított közlekedési helyzetet.

A baloldali vezetést ez a legkevésbé sem zavarta, így a városközpontban azóta is lehetetlen közlekedni.

Karácsony ráadásul hazudott: ugyanis ideiglenes intézkedésként jelentette be a biciklisávok kialakítását, amit a járvány miatt megváltozott közlekedési szokásokkal próbált indokolni, de azt a széles körű tiltakozás ellenére nem vonta vissza, még a járvány vége után sem.

Pedig indokolt lett volna, hiszen a biciklisávok kihasználtsága mindvégig nagyon alacsony volt.

Zéró koncepció

Bár a biciklisávok felfestését követően is látványosak és legfőképpen érzékelhetőek voltak a torlódások, a totális káosz tavaly következett be. Ugyanis a főváros érthetetlen módon több projektet is egyszerre indított el, ami lehetetlenné tette az autósok helyzetét. Az időben összecsúszó felújítási és átépítési munkálatok további nehézséget okoztak és okoznak ma is a közlekedőknek.

A Lánchíd minimum két és fél évig tartó felújítása, továbbá a tavalyi év végéig tartó munkálatok, a gyalogossétány kialakítása a pesti alsó rakparton, a Hegyalja út felújítása, a Batthyány tér buszparkolóinak áttelepítése, és végül az augusztusban elkezdődött Blaha Lujza téri felújítás (ami a tervek szerint 2022 végéig fog tartani) külön-külön is komoly problémát okozna, nemhogy egyszerre.

Karácsony érezve az elégedetlenséget, meghirdette az úgynevezett új lámpaprogramot, ami viszont óriásit bukott. A Blaha Lujza tér környékén, ahol jelenleg is állnak, vagy nagyon lassan haladnak a munkálatok, a kialakult dugókat jól láthatóan nem tudta csillapítani, annyira nem, hogy a buszok rendszeresen megrekednek a mellékutcákban. Másrészről a 4-es és a 6-os villamosjáratok menetideje megnövekedett.

Eltitkolt tervek

Már ezek a lépések is nagy visszhangot váltottak ki, a legdurvább még hátra volt. A főpolgármester ugyanis pár nappal a baloldal számára óriási vereséggel végződő parlamenti választás után minden addiginál látványosabban folytatta az autósok kiszorítását a városból. Ez azt is jelenti, hogy tisztában volt azzal, ötlete ellentétes a budapestiek érdekeivel, azt nem támogatják.

„A pesti alsó rakpart tervezése során volt az a korábbi szakmai döntés, hogy a Lánchídtól délre eső rész teljesen autómentes lesz. Ennek bejelentésével várnom kellett eddig a hétig, felismerve azt, hogy lehet, nem a kampány a legjobb időpont rá" – nyilatkozta egy lapinterjúban, elismerve, hogy a baloldal választási eredményei érdekében nem ismertette idejében a pesti alsó rakpart autómentesítésének részleteit.

Egyébként a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) a napokban tette közzé online konzultációját, ami szerint a budapesti vállalkozások többsége nem ért egyet Karácsony terveivel.

A több mint 11 ezer válaszadó 64 százaléka ellenzi a tervet, 69 százalékuk szerint rontani fogja a fővárosi autós közlekedési helyzetet, 61 százalékuk pedig úgy látja, hogy a tervezett intézkedés a helyi vállalkozókra és gazdaságra tekintve is hátrányos következményekkel jár majd - derül ki a kutatásból, aminek következtében a BKIK szakmai egyeztetést kezdeményezett a fővárossal.

Borítókép: Biciklisek a fővárosi Nagykörúton kialakított ideiglenes kerékpársávon 2020. május 23-án.