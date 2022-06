Szentkirályi Alexandra a vizes vb megható pillanataként értékelte, hogy menekült gyerekek akasztották az aranyérmet az ukrán szinkronúszó csapat nyakába.

Adrianna és Timur két gyerek abból közel 800 ezer emberből, akik a háború elől menekülve Magyarországon keresztül hagyták el a hazájukat, itt találtak segítséget vagy ideiglenes otthont, ameddig haza nem térhetnek – fejtette ki.

Hangsúlyozta, a Budapesten zajló vizes világbajnokságon ők is részt vettek az első helyért járó aranyérmek átadásában, nem csak meglepetést, de óriási örömet és megható pillanatokat is okozva ezzel az ukrán csapatnak.

A kormányszóvivő aláhúzta, a kabinet minden segítséget megad a Magyarországon levő menekülteknek, aminek része az óvodai, iskolai nevelés, oktatás is, összesen több mint 2000 gyerek számára.

Adrianna és Timur az elmúlt hónapokban beilleszkedtek az iskolába, anyukáik pedig munkát is vállaltak, de a két család továbbra is szétszakítva él, hiszen az édesapák továbbra is Ukrajnában vannak – közölte Szentkirályi Alexandra.

Szólt arról is, hogy a kormány az esemény megszervezésében szorosan együttműködött az Ökumenikus Segélyszervezettel, amely egyike annak a hat nagy magyar karitatív szervezetnek, melyekkel a háború kitörése óta közösen segítenek a menekülteknek.

Magyarország továbbra is a béke pártján áll, segítünk minden hozzánk fordulónak!

– zárta közleményét Szentkirályi Alexandra.

Borítóképünkön Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Fotó: MTI/Balogh Zoltán