Orbán Viktor szerint az orosz-ukrán háború kapcsán Magyarország álláspontja kezdettől fogva világos volt, "elítéljük az Ukrajna területi szuverenitása elleni orosz támadást, a Budapesti Egyezmény megsértését. Békét akarunk. A fegyveres konfliktust be kell fejezni, a vitákat tárgyalás útján kell rendezni. Segíteni kell Ukrajnát, és gondoskodni kell a menekültekről. Eddig közel 800 ezer menekült érkezett Ukrajnából Magyarországra, akiket élelemmel, szállással, gyógyszerrel láttunk el. A gyermekek számára oktatást, a felnőttek számára munkát biztosítunk. Magyarok tízezrei fogadták be az otthonukból menekülőket, gyűjtöttek adományt, vállaltak önkéntes munkát. Mindeközben Ukrajna számára humanitárius segítséget, adományokat, élelmet, üzemanyagot, gyógyszert küldtünk és küldünk".

Orbán Viktor leszögezte,

mindezért Magyarország és polgárai nem sértő és kioktató hangnemet, hanem elismerést és köszönetet érdemelnek.

"Magyarország alkotmánya védi a vallásszabadságot, ezért egyházi vezetők szankciós listára helyezését, a hívektől való elszigetelését Magyarország soha nem fogja támogatni. A béke az egyházak tevékeny szerepvállalásával állhat csak helyre. Ez a véleményünk előzetesen valamennyi tagország előtt ismert volt" - húzta alá a miniszterelnök.

Hozzátette:

Magyarország az eddigi hat szankciós csomag elfogadása során mindent megtett annak érdekében, hogy az európai egység fennmaradjon.

"Tettük ezt úgy, hogy egyre nehezebb volt érvényre juttatni azt a korábban konszenzuson alapuló elvet, hogy a bevezetett szankciók ne okozzanak nagyobb kárt nekünk, mint Oroszországnak".

Orbán Viktor kiemelte: az Alapszerződés szerint az Európai Tanács a döntéseit egyhangúlag hozza. A vétójog fogalmilag értelmezhetetlen, egyhangúság hiányában ugyanis nem születhet döntés. Ahogyan az Európai Parlament képviselőinek az Európai Tanács tagjai nem határozhatják meg, hogy hogyan szavazzanak, úgy ez fordítva is igaz.

"Európa érdekében is fenntartom Magyarország jogát arra, hogy a józan ésszel szembemenő, a magyar és európai családok elszegényedésével fenyegető javaslatokkal szemben őszinte beszéddel és higgadt érvekkel fellépjek. Biztos vagyok abban, hogy ebben a törekvésemben Önök között is egyre több partnerre találok. Ez nemcsak Magyarország, hanem Európa érdeke is" - zárta válaszlevelét Orbán Viktor.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök érkezik az Európai Tanács kétnapos rendkívüli ülésére Brüsszelben 2022. május 30-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán