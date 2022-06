Megvédjük Magyarországot, megvédjük a magyar embereket! – címen tett közzé videót Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Amikor a kormányt itt bemutattam, akkor a kormány négy dolgot vállalt. Ezt a négy dolgot teljesíteni fogjuk. Meg fogjuk védeni a munkahelyeket, akkor is, ha háború és háborús infláció van. Meg fogjuk védeni a nyugdíjakat, ideértve azt a 13. havi nyugdíjat is, amit önök elvettek, akkor is, ha háború van. Meg fogjuk védeni a családtámogatási rendszert, akkor is, ha háborús infláció van, és a rezsicsökkentést is megvédjük, akkor is, hogyha háborús infláció van

– mondta a kormányfő a videóban.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. június 27-én. Fotó: MTI/Kovács Attila