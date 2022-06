Százötven évvel Európa előtt. Több mint 450 éve, 1568. január 13-án döntött a Tordán ülésező Országgyűlés a vallásbékéről szóló törvény elfogadásáról, amely egyedüliként, két ízben a Bibliára hivatkozik. Az elfogadott jogszabály értelmében a világon először négy vallás, a katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius nyert szabadságot és egyenjogúságot. Azonban még ennél is fontosabb: a négy vallást illetően nem érvényesült a területi elv, bárhol együtt élhetett több felekezet is, és még a földesúr sem avatkozhatott bele jobbágyai vallási hovatartozásába. A közösségi törvény szerint mindenki maga dönthette el, melyik vallást követi. Az 1568-as tordai országgyűlés János Zsigmond nevéhez fűződik, akit Európa egyetlen unitárius uralkodójaként is emlegetnek.