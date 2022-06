Kocsis Máté, a Fidesz, és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője kedd este nyújtotta be a parlamentnek az országgyűlési törvény módosításáról szóló javaslatot.

A változtatás nagyrészt a frakciófinanszírozást alakítja át, ugyanis a hatályos szabályozás alapján ebben a ciklusban 6 milliárd forinttal kerülne többe a parlament működése, mint az előzőben.

A kormánypárti előterjesztés véget vet a baloldal trükközésének, nevezetesen annak, hogy egy listán indultak, de hat frakciót alakítottak a parlamentben, ezzel a kis pártoknak járó előnyöket aknázzák ki.

Ugyanis képviselőcsoportonként jár nekik működési, ellátási, bér- és cafetériakeret is. A baloldal trükközése azért is tarthatatlan, mert miközben 800 ezer szavazót veszítettek az április 3-i választásokon 2018-hoz képest, 3 milliárd forinttal többe kerülnének az adófizetőknek.

Az egy ellenzéki képviselőre jutó ellátás összege mindig több volt, a mögöttünk hagyott négy évben egy kormánypárti frakció képviselője havonta 2,2 millió forintba került, míg egy baloldali képviselő 3,1 millióba. Ha nem változna a számítás, akkor ebben a ciklusban egy kormánypárti képviselő 2,7 millió forintba, míg egy ellenzéki 4,5 millióba – vagyis majdnem kétszer annyiba – kerülne az adófizetőknek. A törvénymódosítás előterjesztői szerint ez nincs rendben, havonta képviselőnként másfél millió forint többlete keletkezne a baloldalnak, holott kevesebben lettek.

A Fidesz és a KDNP frakcióvezetőjének javaslata egy új számítást tartalmaz. Elvonja a baloldaltól a frakciótrükközéssel szerzett 3 milliárdot, a kormánypártok pedig leadnak 2 milliárd forintot, de egy ellenzéki képviselő még az új rendszerben is többe fog kerülni, mint egy kormánypárti.

Egy héttel ezelőtt Kocsis Máté egy háttérbeszélgetésen frakciókra lebontva is részletezte a számokat. Eszerint havi szinten a DK-nak 21 millió forintja lenne a jelenlegi szabályozás szerint, a módosítás után ez 9 millió forintra csökken. A Momentum frakciójának 18 millió forint jutna havonta, ami 7,6 millióra változik. Ugyanez igaz a Jobbikra és az MSZP-re is, mert ők ugyanakkora méretű képviselőcsoporttal rendelkeznek, mint a Momentum. A Párbeszédnek 16 millió helyett lesz 6 millió forintja. Az LMP-nek 15 millió helyett 5,7 millió forint jut. A pártok az így megtakarított pénzzel hozzájárulnak a rezsivédelmi alaphoz.

Kocsis Máté a háttérbeszélgetésen arról is beszámolt, hogy változtatni fognak a felszólalási időkereteken is. Most három és félszer több beszédidő áll az ellenzéki frakciók rendelkezésére, mint a kormánypártokéra. Főleg a törvényjavaslatok vitája esetében lehet csökkentés, de ott is megmarad az ellenzéki túlsúly. A napirend előtti felszólalások időkeretén nem kívánnak változtatni.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b), Kocsis Máté (k), a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a frakciószövetség ülésén az Országházban 2022. május 17-én. A kormányfő bemutatta a Fidesz-KDNP frakciószövetségnek kormánya szerkezetét, a minisztereket és ismertette feladataikat. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)