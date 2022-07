Idén is csaknem 1200 rendőr segíti a mogyoródi Hungaroringen megrendezendő Forma-1-es Magyar Díj biztonságos lebonyolítását - közölte a rendőrség szerdán a honlapján.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében felhívta a figyelmet: a rendezvényre kilátogatók számoljanak azzal, hogy a beléptetés a nagy érdeklődésre tekintettel hosszabb időt vesz igénybe.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 37. Magyar Nagydíjat idén is a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság biztosítja. A munkát a Készenléti Rendőrség, a Heves és Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is segítik, együttműködnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományával, továbbá 4 osztrák motoros rendőr is érkezik Magyarországra, hogy részt vegyen a rendezvény biztosításában.

A helyszínen lovas, kutyás, motoros és segway-t használó rendőrök is szolgálatot teljesítenek majd, a forgalmat helikopterről is figyelik, és ahol szükséges, forgalomirányítással segítik a közlekedőket.

A pálya melletti parkolóban csütörtökön déltől a versenyhétvége alatt rendőrtábor működik, az irányító parancsnokok innen felügyelik és koordinálják a rendőri állományt.

Hétfő 12 órától augusztus elsején reggel 8 óráig fokozott ellenőrzést rendeltek el, amely érinti a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területét, az M0-s autóút teljes hosszát, az M2-es, M3-as, M4-es, M5-ös és M6-os autópályák és autóutak Pest megyei szakaszát, valamint a felsorolt útszakaszokon lévő parkolókat és pihenőket. A ring környezetében különböző forgalomkorlátozások lépnek életbe, ezekről bővebb információ a rendőrség honlapján létrehozott Formula 1-es link alatt találhatók meg.

A rendezvény csütörtök délután boxutca-látogatással kezdődik, a forgalom függvényében már ekkortól lehetnek ideiglenes forgalomkorlátozások. Péntektől minden nap délelőtt a ring közvetlen közelében lévő utakat a pálya felé egyirányúvá teszik majd a rendőrök, az edzéseket és a versenyt követően pedig fordítva, a pályától kifelé haladva lesznek egyirányúsítva az utak.

A rendőrség kéri: senki ne hagyjon látható helyen értékeket a leparkolt kocsijában, zárja be az autóját, mindenhol ügyeljen értékeire.

A szabálytalanul megálló autókat elszállítják.

A korábbi évekhez képest újdonság a "Gratis 2-es és 3-as" parkolóhely kialakítása, ahonnan mindössze 5-10 perc kényelmes sétával elérhetők a pálya különböző bejáratai.

Kiemelték, hogy a tömegközlekedéssel a H8-as (gödöllői) HÉV-el is ki lehet jutni a versenypályához. A HÉV Kerepesi megállójától ingyenes buszok szállítják majd a látogatókat a Hungaroring 3. számú kapujáig, ahonnan minden nézőtéri hely kényelmesen elérhető.

A Magyar Nagydíj programjai csütörtökön kezdődnek, majd a vasárnapi futammal zárulnak.

Borítókép: Forgalomirányító rendőrök a Forma-1-es Magyar Nagydíj első napján a mogyoródi Hungaroringen 2018. július 26-án.