Csütörtök délután fél hatra hirdetett meg tüntetést az új kata-szabályozás ellen a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, ám a demonstráció mögött Gyurcsány Ferenc és pártjának ifjúsági tagozata, a Momentum áll

Ahogyan azt még a baloldali propagandalapok is elismerik, alig néhány száz fő lézeng a tüntetés helyszínén.

Márki-Zay Péter valamivel 20 óra előtt lépett a színpadra – írja a Magyar Nemzet.

A baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje a 444 tudósítójának úgy nyilatkozott:

szerinte minden megvalósul, amit ő mondott a kampányban, és minden hazugság volt, amivel a Fidesz kampányolt. „Ezek után azt hiszem, kimondható, hogy mindenki, aki a Fideszre szavazott, az idióta” – közölte.

Lassan gyülekeztek az emberek, néhány száz demonstráló előbb az Erzsébet híd felén, majd a teljes szélességében lezárta a forgalmat.

A hídfoglalásra Kovács Gergő, a Kétfarkú Kutya párt elnöke adta meg a jelet. Hangosbeszélőn azt mondta, ő rúgta be a motort, és ezért elnézést is kért a rendőröktől. De mint mondta, „hidat foglalni jöttünk”. Azt is bejelentette, hogy hosszú távú „piknikezésben” gondolkodnak. „Mostantól minden este miénk a híd” – hangoztatta a kutya párt elnöke, aki ellen szerdán indított eljárást a rendőrség, miután kábítószer-gyanús anyagot találtak nála, és saját bevallása szerint fogyasztott is belőle.

