Fegyverropogást hallani napok óta a magyar határnál, a migránsok folyamatosan lövöldöznek a Martonos melletti erdőben – állítják a helyiek, akik egyre jobban félnek. Becslések szerint több mint 1500 illegális bevándorló tartózkodik a környéken. Mindenhol ott vannak, elfoglalták a régi határőrség épületeit is, az udvar sátortáborrá alakult.

Az ilyen erdős szakaszokon szoktak próbálkozni a határátlépéssel és sajnos arról kell beszámolni, hogy egyre több migránsnak és embercsempésznek van fegyvere. A helyiek szerint az elmúlt napokban itt folyamatos volt a fegyverropogás

– mondta az M1 Helyszíni tudósítója.

A térségben mindennapossá váltak a lövöldözések. Néhány hete a szabadkai Makk Hetes erdőben két migránsbanda támadt egymásra lőfegyverekkel, sőt a rendőrökre is rálőttek. A migránsleszámolásnak egy halálos áldozata volt.

Szétdobált ruhák, cipők és szemét. Tarthatatlan a helyzet Batrovciban is, amit ugyancsak elleptek az illegális bevándorlók. Sokat azonban nem időznek a környéken. Ahogy lehetőségük adódik, az embercsempészek segítségével tovább indulnak, főként Magyarország felé.

– Hat napja vagyok Szerbiában. Innen Belgiumba próbálok eljutni – számolt be terveiről egy afgán férfi.

A magyar határ folyamatos nyommás alatt áll. Egy hét alatt több mint négyezer migránst tartóztattak fel. Idén pedig összesen már több mint 124 ezer illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök.

Egyre aktívabbak az embercsempészek is

Idén a rendőrök már 900 főt fogtak el, ami kiemelkedően magas tavalyhoz képest, és megközelíti azt a számot, amit 2015-ben a migránsválság csúcsán mértek.

Minden tizedik rab embercsempész a magyar börtönökben – erről számolt be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte: ez is jól mutatja, hogy az illegális migráció óriási terhelést jelent azoknak az országoknak, amelyek az illegális bevándorlás útvonalán vannak, mint például Magyarország.

– Soha nem látott mértékben vannak embercsempészek a börtönökben és ez nyilván azt is jelenti, hogy külföldi állampolgárokból is soha nem látott mértékű van. Azért is lenne fontos, hogy végre Európa vezetői észbe kapjanak, és megpróbálják megállítani, nem pedig megszervezni az illegális migrációt, hogy akár a magyar börtönökben se ilyen nagy mértékű és ilyen nagy számú legyen az embercsempészeknek az aránya – fogalmazott.

Kritikus a migrációs helyzet a szerb-magyar határon

– ez derül ki a Migrációkutató Intézet legújabb elemzéséből. Észak-afrikai, marokkói és tunéziai migránsokat kérdeztek Horgoson, akik azt mondták: már többször próbáltak átszökni a magyar határon, sikertelenül. Céljuk az, hogy Ausztriába, Németországba és Franciaországba jussnak.

Az eredeti cikk ITT érhető el.

Borítókép: Migránsok Bács-Kiskun megyében. (Fotó: Police.hu)