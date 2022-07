A Fidesz áprilisi kétharmados, elsöprő választási győzelme után már egyértelművé vált az, amit sokan addig is sejtettek. A baloldal azért indult közös listával, hogy maximalizálni tudja a pénzekkel való trükközését. Magyarul több pénzt akartak zsebre tenni, mint korábban. Ez az egyszerű oka annak is, hogy továbbra is hat párt van a baloldalon – írja az Origo.

A Fidesz nemrég törvényjavaslatot nyújtott be, amivel véget vetnek a baloldal pénzekkel való trükközésének, azonban ahhoz, hogy megértsük, hogyan is működött a pénzlopó rendszer, előbb meg kell vizsgálnunk a korábbi szabályozást. Ennek alapján a mindössze 57 képviselőt felvonultató baloldal havonta 256 millió forintra lett volna jogosult, ami ráadásul 60 millió forinttal több, mint az előző ciklusban. Mindezt úgy, hogy hat képviselővel kevesebb jutott be az országgyűlésbe.

Tehát vesztett képviselőnként a baloldal 10 millió forinttal gazdagodott havonta.

Szintén nagy volt az egyenlőtlenség a kormánypártok és a baloldali pártok közötti eloszlásban. Míg a baloldali képviselők lebontva 4,5 millió forintot vihettek haza támogatásokban, addig a kormánypártok mindössze 2,6 millió forintot. Pedig a kormánypártok 135 képviselővel rendelkeznek, szemben a baloldal 57 képviselőjével.

A pártok költségvetési pénzből gazdálkodnak, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy évente 2,5 milliárd forintot kapnak, amely 25 százaléka egyenlő arányban oszlik meg a parlamenti pártok között, míg a maradék 75 százalékot a leadott szavazatok alapján osztják szét.

Máshogy alakul viszont a pártok parlamenti frakcióinak támogatása, mivel az egy jóval tetemesebb összeg, 30 milliárd forint négyévente. A régi szabályozás viszont azt jelentette volna, hogy a baloldali pártok ebben a ciklusban úgy kapnak 3 milliárddal több támogatást, hogy 2018 óta 800 ezer szavazót veszítettek.

Gyurcsány Ferenc

Forrás: Koszticsák Szilárd / MTI

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint most az a legfontosabb, hogy ne az emberek fizessék meg a szomszédunkban zajló háború árát, valamint meg kell védeni a magyar családokat is az elszabaduló energiaáraktól.

A Fidesz álláspontja szerint ehhez a frakcióknak is hozzá kell járulnia, legalább azzal a 3 milliárd forinttal, amivel többe kerülnének a következő években.

A baloldal a frakciófinanszírozási szabályokat kihasználva egyre nagyobb összegekre tett szert azzal, hogy mesterségesen egyre több és több frakciót hoztak létre. Érdemes visszaemlékezni arra, hogy 2014-ben még csak három baloldali frakció volt, ez a szám nőtt 2018-ban ötre, majd mostanra hatra, vagyis kimondható, hogy gombamód szaporodnak a baloldali frakciók, de nem az eső, hanem a pénz miatt.

A frakciók mára a baloldalon a bevételi források maximalizálását szolgálják, ezzel pedig a már sokszorosan megbukott baloldali politikusok megélhetését tudják finanszírozni adófizetői pénzből

- mondta az Origónak adott interjújában Rotyis Bálint politológus, a Nézőpont Intézet vezető elemzője.

Az elemző szerint a mostani változtatással még inkább felerősödnek azok a hangok, amelyek a baloldali kis pártok létezését feleslegesnek és károsnak tartják. Kiemelte, hogy ez azzal fog járni, hogy a politikai hátország méretét racionalizálni és csökkenteni fogják. Rotyis Bálint kitért arra is, hogy a Gyurcsány-pártot leszámítva jelenleg egyetlenegy baloldali párt sem veheti azt magától értetődőnek, hogy 2026-ban még létezni fog.

Kocsis Máté múlt heti parlamenti felszólalásában kiemelte, hogy az ország elért eredményeinek megvédésében részt kell vennie mindenkinek, aki csak tud, így a pártoknak és a frakcióknak is. A Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy 3 milliárd forintot vonnának el a baloldali pártoktól és 2 milliárd forintot a jobboldali pártoktól.

Mindez azt jelenti, hogy ha a jelenlegi szabályok nem változnak, akkor ennyivel kerülnének többe a pártok.

Kocsis Máté

Forrás: Koszticsák Szilárd / MTI

Szintén fontos, hogy ezzel a választók akarata is jobban érvényesül, mivel az a közös lista mandátumszerzésére és nem az egyes frakció létrejöttére irányult, hiszen a frakciónak ezentúl nem járna külön támogatás, csak a közös lista kapna támogatást.

A baloldali pártok természetesen nagyon nehezen emésztették meg, hogy véget vetettek a trükközésüknek, és ezzel kevesebb pénzt rakhatnak zsebre. Arató Gergely, a Gyurcsány-párt vezérszónoka szerint azzal, hogy idén nem kapnak hárommilliárddal többet, akadályozva van a munkájuk, valamint hogy még inkább akadályozzák azt, hogy a baloldal a rá szavazó választók véleményét képviselje a parlamentben.

Úgy tűnik, ha nincs pénzekkel való trükközés, akkor már a baloldali képviselők értelmét sem látják a munkának.

Még azzal az abszurd magyarázattal is előállt, hogy a Fidesz kényszerítette ki, hogy közös listán induljanak.

Arató hazudott is, amikor azt állította, hogy a baloldali frakciók nem éltek vissza a régi szabályozással. Ahogyan Vejkey Imre is kiemelte, a baloldal közös listán indult, mégis önálló frakciókat alakított, ezzel pedig majdnem kétszer akkora támogatást kapott, mint a kormányoldaliak. Vejkey a joggal való visszaélésnek nevezte ezt, ezért indokoltnak ítélte ennek megváltoztatását.

Borítókép: Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely (j2), valamint Tordai Bence (Párbeszéd), Vajda Zoltán (MSZP), Hadházy Ákos (Momentum és Mindenki Magyarországa Mozgalom), Hajnal Miklós (Momentum), Szabó Tímea (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP) és Jámbor András (Párbeszéd) az Egységben Magyarországért kampányzáró rendezvényén Budapesten, a Madách téren 2022. április 2-án (MTI/Koszticsák Szilárd)