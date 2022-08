Márki-Zay Péter, az április 3-án elbukott közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt nemrég egy podcast-adásban kotyogta el, hogy az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom jelentős támogatásban részesült az Action of Democracy nevű amerikai szervezettől. A demokráciát féltő „civilekből” álló NGO hivatalosan az MMM-et mint civil kezdeményezést segítette forrásokkal, ezzel azonban tulajdonképp a választási kampányba is beavatkozott, hiszen az MMM a listavezető mögött álló politikai szervezetté avanzsált az előválasztás eredménye nyomán. Hogy ez a logikus következtetés jogilag is megáll-e, az a tiltott külföldi kampányfinanszírozást sejtő Tényi István feljelentése nyomán alighanem eljáró ügyészség, illetve a bíróság fogja eldönteni.