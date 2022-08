„0.49-kor lövések hallatszottak a határ felől, méghozzá gépfegyverből. Sorozatosan” – írta egy horgosi polgár közösségimédia-felületén. Az újvidéki székhelyű Vajdaság MA online portál tudósítása szerint többen is megerősítették, hogy hallották a gépfegyverkattogást. Úgy tűnik, már szinte minden hétre jut egy vagy több migránsokkal kapcsolatos fegyveres incidens a déli határ túlsó felén.

Horgoson lövöldöztek a migránsok Forrás: Magyar Nemzet / Mirkó István

Korábban Martonoson is lövöldözhettek a migránsok. Azóta Lackó Róbert, a magyarkanizsai községi képviselő-testület elnöke is tájékoztatott a jelenségről. Mint a Pannon RTV-nek elmondta, „a migránsok egyre agresszívabbak, a fegyverropogás pedig szinte mindennapossá vált” a településen. A városházán megtartott sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy gyakran lehet találni fegyvereket Horgosnál, illetve hogy a becslések szerint 1200 migráns tartózkodik a falu különböző részein.

Tragédiák

Korábban július 28-án, a Szabadka mellett fekvő makkhetesi erdőben lövöldöztek a migránsok. A helyiek először a fegyverszóra lettek figyelmesek, később a bevándorlók egy meglőtt migránst húztak ki a lakott környékre, amelynek néhány lakos szemtanúja volt. A sérült férfit egy közeli kórházba szállították. A legnagyobb összecsapás azonban július elején történt az erdőben, amikor migránsok és embercsempészek két csoportja lőfegyverekkel, késekkel támadt egymásra.

A hivatalos adatok szerint a lövöldözés során egy húszas éveiben lévő férfi elhunyt és számos bevándorló került életveszélyes állapotba. A legsúlyosabb sérült egy 16 éves, iráni származású lány volt. Medencetájon találták el, a belső szervei is károsodtak. A tragédia után arról lehetett olvasni a szerb sajtóban, hogy a bűnözők felosztották egymás között a határ menti területet, ezért fordulnak egymás ellen.

Gyújtogatnak is.

A teljes cikk ITT olvasható.

Borítókép: Illusztrációfotó / Magyar Nemzet / Havran Zoltán