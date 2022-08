A szegedi önkormányzati képviselő egyébként igazi politikai kalandor: miután kacskaringós közéleti pályafutását fideszesként kezdte, hamar átlépett az MSZP-be, de egy néhány éves kitérő után (amely alatt porszívóügynökként is dolgozott) volt a DK szegedi szóvivője is. Több botrányos ügye közül a legutolsó a legfantazmagórikusabb. Állítása szerint, amikor tavaly év elején egy alkalommal futni indult, két maszkos-kapucnis férfi azt közölte vele, ha a családjának jót akar, akkor azonnal induljon el gyalogosan Romániába. Útközben állítólag elkábították, majd arra ébredt, hogy egy égő szalmabálán fekszik, s a cipőfűzőjével van kikötve egy villanyoszlophoz. Azt nem tudni, hogy mindezt Szabó elismételte-e a hatóságoknak is az eltűnésével kapcsolatban, de az biztos, hogy eljárás indult ellene hamis tanúzás miatt.