Az operatív törzs augusztus 20-án az Országos Meteorológiai Szolgálat előzetes előrejelzései alapján úgy döntött, az időjárási körülmények nem teszik biztonságossá a szombat este 9 órára tervezett tűzijáték megtartását, ezért azt elhalasztották egy héttel – írja az Origo.hu.

Azonban az OMSZ előrejelzése végül nem teljesült, estére Budapesten elmúlt a vihar.

Szombat kora reggel, a tisztavatás után ez volt az előrejelzés:

„Hullámzó front alakítja az időjárást. Erősen felhős, vagy borult égkép lesz jellemző. Több hullámban, illetve több alkalommal is záporok, zivatarok érhetik el a várost, illetve tágabb környezetét, amelyeket változó intenzitású eső vált. A csapadékos periódusok között rövidebb-hosszabb szünetekre is számtani kell, de ezek időbeli lefolyását nem lehet megmondani. A zivatarok jellemző kísérő jelensége a felhőszakadás lehet, a jégeső és a viharos széllökések kevésbé lesznek jellemzőek. Az északi, északnyugati szél megélénkül, a zivatarokat erős széllökések is kísérhetik átmenetileg. A legmagasabb hőmérséklet Budapesten kora délután 27, 28, késő este 24 fok körül alakul.”

Az OMSZ még, az operatív törzs döntése előtt , - melyet 13 óra után közöltek - ezt írta:

„2022.08.20-a időjárása a nap hátralévő részében a következőképpen alakul: Déli irányból folytatódik a frontálzóna áthelyeződése a Kárpát-medence térségébe, így az időjárás csapadékos jellege az este folyamán is megmarad. Mivel a reggeli óráktól hosszabb-rövidebb megszakításokkal fordult elő csapadék, és ez folytatódik a délutáni órákban is, így a felhőalapok csökkenése várható. Jelenleg Budapesten a felhőalap 4000FT-en van (kb. 1300 m), alatta a csapadék miatt beképződött foszlányfelhőzet 1000FT-en (kb. 300 m) helyezkedik el. Az esti órákig több hullámban várható további konvektív (záporos, zivataros) csapadék kialakulása a főváros környékén, így estére a felhőalap 2500-3500FT (kb. 800-1100 m) közé csökken majd, mely tartós csapadékban szintén 1000FT (300 m) körüli felhőalapokat vonz magával. A szél az esti órákban ÉNY-i irányú lesz, a legerősebb lökések erőssége 25-30km/h között valószínű.”

Ezután döntött úgy az operatív törzs, hogy elhalasztják a szombat estére tervezett tűzijátékot.

(Nem is tehetett mást, hiszen a legfontosabb az emberek biztonsága - elég emlékezni a Gyurcsány-kormány 2006-os tűzijátékára, amikor az óriási viharban megtartották, öt ember meghalt, és többszázan megsérültek.)

Az operatív törzs ugyanis ilyen esetben megkapja az adatokat az OMSZ-től, majd ezek alapján, ezen adatok mérlegelésével tesz javaslatot, és hoz döntést, amit nem sokkal 13 óra után jelentették be:

Az előzetes tájékoztatásnak megfelelően, az augusztus 20-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs 12 órakor ülést tartott. Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb, átfogó előrejelzése, valamint a tűzijáték-, és rendezvényszervezők helyzetértékelése alapján megállapította, hogy a 21 órára tervezett tűzijáték biztonságos megrendezéséhez szükséges feltételek nagy valószínűséggel nem teljesülnek, így annak elhalasztásáról döntött. A tervek szerint a tűzijáték új időpontja 2022. augusztus 27. szombat, 21 óra.

„Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével történt előzetes egyeztetést követően az operatív törzs azt javasolja, hogy a ma 17 órakor kezdődő ünnepi szentmisét a Szent István tér helyett a Szent István Bazilikában tartsák meg. Szentmisét követő körmenet helyett az operatív törzs azt javasolta, hogy a Szent István-bazilikában, a kihelyezett Szent Jobb ereklye előtt zenés imaórát tartsanak.”

„A mai és holnapi napra jelzett barátságtalan időjárás fényében az operatív törzs arról is döntést hozott, hogy a több, mint 20 helyszínen zajló programsorozat további elemeinek folytatásáról és megtartásáról a helyszínek szervezőinek megítélése alapján dönt. Tisztelettel kérünk minden érdeklődőt, hogy a Szent István- napi rendezvényekről és az időjárási körülményekről, részletesen tájékozódjanak a programsorozat applikációján és honlapján valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján és a média híradásain keresztül”

– zárult a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye, amelyet Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, az operatív törzs vezetője jegyez.

Ezt követően a nap folyamán az OMSZ további figyelmeztetéseket küldött, habár már szombat késő estére teljesen világossá vált, hogy az előre jelzett vihar nem érkezik meg. Azaz, még néhány órával a tűzijáték előtt is az OMSZ esőt és vihart jósolt.

15:22 – Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat délutáni veszélyjelzésében azt írta:

„továbbra is több hullámban várhatók zivatarok az országban. A zivatarokat legfőképp felhőszakadás (egyes helyeken akár több mint 50 milliméternyi csapadék) kísérheti, de lokálisan jégeső (jellemzően 1-3 centiméter átmérőjű jégdarabokkal), továbbá viharos széllökések is kísérhetik.”

Majd későbbi, 16:24-kor kiadott előrejelzésében így írt:

Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő lesz jellemző, de az ország északkeleti harmadán vasárnap néhány órára kisüt a nap. Többfelé, több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra. Továbbra is előfordulhat felhőszakadás, illetve főként a Dunántúlon helyenként tartós eső is. Vasárnap estig többfelé jelentős mennyiség várható. Az északias szelet élénk, vasárnap a Dunántúl nyugati felén helyenként erős széllökések kísérhetik. Zivatar térségében erős, illetve viharos széllökések is lehetnek.

Azonban nem jött vihar, nem jött eső, viszont az OMSZ téves előrejelzése miatt a tűzijátékot el kellett egy héttel halasztani – tette hozzá a lap.

