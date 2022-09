Olaszország és Magyarország között számos különbség van, történelmi természetűek is, de számos közös pont is van országaink között. Vannak olyan kérdések, amelyekben a jobbközép kormány példát vehetne Magyarországról, például a születésszámot támogató politika vagy a konzervatív agytrösztökbe, tanulmányi központokba, alapítványokba történő befektetések előtérbe helyezése, valamint a kereszténygyűlölet elleni politika. A nemzeti erők nemzetközi összefogása is többek között e pontokra épülve valósulhat meg