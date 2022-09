Cikkünk frissül!

A végső nyugalomra helyezés és a temetés tervei

A koporsót az edinburghi Szent Giles-székesegyházból Londonba szállítják majd, ahol a Westminster Hallban négy napon át több százezer ember vonulhat majd a koporsó mellett.

A temetést követő reggelig a kormányépületeken félárbocra eresztik az uniós zászlót.

Károly királlyá nyilvánítása alkalmából a zászlók szombaton 13:00 (magyar idő szerint 14) órától 24 órán át ismét teljes árbocra kerülnek,

majd ismét félárbocra állnak.

Pénteken a Westminster-apátságban, a Szent Pál-székesegyházban és a windsori kastélyban a harangok a királynő tiszteletére szólalnak meg. A Hyde Parkban és másutt 96 lövést adnak le a királynő életének minden egyes évét jelképezve.

Megemlékezést tartanak

Pénteken a Szent Pál-székesegyházban megemlékezés lesz, amelyen

Liz Truss miniszterelnök és más magas rangú miniszterek is részt vesznek.

Mivel a királynő Skóciában halt meg, koporsója az edinburghi Szent Giles-székesegyházban nyugszik majd. A közönség néhány nap múlva vonulhat el mellette.

Ez várható az Egyesült Királyságban a következő napokban

A hivatalos eseményeknek gondosan megtervezett menetrendje van, a királynő halála pedig nagy hatással lesz az Egyesült Királyság mindennapjaira is a következő időszakban, írja a BBC-re hivatkozva az Origo.

A péntekre tervezett sporteseményeket nagyrészt törölték, beleértve az angol és az északír labdarúgó-bajnokság mérkőzéseit is.

A Brit Lóversenyhatóság minden lóversenyt elhalasztott, a golfban pedig a BMW PGA Championship pénteki versenyét nem rendezik meg.

A Tour of Britain kerékpáros körverseny hatodik szakasza, amelyet pénteken rendeztek volna, elmarad. Az Anglia és Dél-Afrika közötti pénteki krikett-tesztmérkőzés második napját pedig elhalasztották, és nem erősítették meg, hogy az ötnapos mérkőzés további részét megrendezik-e.

A BBC Proms (1895 óta Londonban évente megrendezett komolyzenei fesztivál) csütörtöki és pénteki, valamint a Last Night of the Proms szombati előadása is elmarad.

A színházi előadások az Egyesült Királyságban várhatóan egyperces csenddel ugyan, de folytatódnak.

A Mercury Music Prize díjátadó ünnepségét csütörtök este, a hír bejelentése után törölték.

Elmaradnak a vasúti és postai sztrájkok

A Vasúti, Tengerészeti és Közlekedési (RMT) szakszervezet bejelentette, hogy a szeptember 15-re és 17-re tervezett sztrájkok elmaradnak. A Közlekedési Alkalmazottak Szövetsége szintén lemondta a szeptemberre tervezett sztrájkokat.

A pénteki postai sztrájkokat a Kommunikációs Dolgozók Szakszervezete (CWU) is lemondta.

Valószínűleg munkaszüneti nap lesz a temetés napja

II. Erzsébet halála után azonnal elkezdődtek a temetési előkészületek. A temetést várhatóan 10-11 napon belül a Westminster Apátságban tartják, a pontos dátumot a Buckingham-palota fogja majd kijelölni. Valószínűleg munkaszüneti napot hirdetnek és az iskolákat is bezárják. Egyelőre nem világos, hogy addig bezárnak-e az iskolák. A brit oktatási minisztérium néhány órán belül adhat választ erre a kérdésre.

Gyászol a világ

Egyperces néma csenddel tisztelgett a csütörtökön 96 éves korában elhunyt II. Erzsébet brit uralkodó előtt az ENSZ-közgyűlés és a Biztonsági Tanács. Részvétüket fejezték a nemzetközösségi államok, az afrikai és az amerikai kontinens, valamint Ázsia több országának vezető is.

Az ENSZ-közgyűlés ülésének kezdete előtt Abdulla Sahíd elnök részvétét fejezte ki a brit népnek. Közölte, hogy később hivatalos tiszteletadást is tartanak majd.

Antony Albanese ausztrál kormányfő - akinek országának államfője II. Erzsébet volt - részvétét fejezte ki az uralkodó miatt, és hangsúlyozta, hogy "hűséggel, becsülettel és humorral" végezte a feladatát, uralkodása idején Ausztrália és Nagy-Britannia kapcsolatai érettebbé és fejlettebbé váltak".

"Tudom, hogy az Új-Zélandon élők nevében beszélek, és fejezem ki mindnyájunk legmélyebb együttérzését a királyi család tagjainak a királynő elhunyta miatt. Számunkra nagyon csodált és tisztelt uralkodó, számukra édesanya és nagyszülő volt"

- mondta Jacinta Ardern új-zélandi kormányfő.

Új-Zélandon félárbocra eresztik a lobogókat és állami megemlékezést tartanak.

Az új uralkodó, III. Károly immár új-zéland új államfője.

Draupadi Murmu indiai államfő a Twitteren hangsúlyozta, hogy II. Erzsébet halálával nagy személyiséget veszített el a világ. Számos afrikai ország elnöke - közöttük Macky Sall szenegáli államfő, az Afrikai Unió soros elnöke - is részvétét fejezte ki II. Erzsébet halála miatt. Kenya megválasztott elnöke, William Ruto Twitter-üzenetében tolmácsolta a brit népnek országa részvétét. II. Erzsébet trónörökösként Kenyában tartózkodott, amikor apja, VI. György 1952. február 6-án elhunyt.

Az argentin kormány rövid Twitter-üzenetben tudatta fájdalmát II. Erzsébet halála után, és mint írta, osztozik a brit néppel és a királyi családdal a gyászban. A részvétüzenet nem tesz semmilyen utalást a Malvin-szigetekre, amelyek felett Argentína továbbra is magának követeli a fennhatóságot. A két ország közötti vita 1982-ben rövid háborúhoz vezetett, miután argentin csapatok megszállták a szigeteket. A háborúban 649 argentin és 255 brit esett el, valamint a szigetek három lakosa hunyt el.

Jair Bolsonaro brazil elnök háromnapos gyászt rendelt el a brit uralkodó iránti részvét jeleként.

Részvétét fejezte ki a királynő halála miatt Nicolás Maduro venezuelai elnök is Twitter-üzenetben.