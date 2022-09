Érthetetlen 19 perce

Karanténba zárnák Gyurcsány Ferencet, de ő tovább készül

Továbbra is Gyurcsány Ferenc a legelutasítottabb politikus, az ellenzék sem kíván vele együttműködni - ezt mutatja, hogy nemrég demonstrációt is szerveztek ellene. A DK elnöke ennek ellenére továbbra is készül, pártjával a hétvégén országos kampányrendezvény-sorozatot bonyolít le - számol be róla a Magyar Nemzet.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke Forrás: AFP Fotós: Isza Ferenc

A DK, és legfőképp annak elnökének politikája ellen tüntettek augusztus 28-án az V. kerületben. A Gyurcsány-ellenes eseményről előzetesen a Magyar Nemzet is beszámolt. A Márki-Zay Péter mozgalmához köthető szervezők azt szerették volna elérni, hogy a volt miniszterelnököt zárják politikai karanténba, a jövőben ne fogjanak vele össze az ellenzéki pártok. Az esemény címe így hangzott: „Ébredj, ellenzék - Gyurcsány Ferit karanténba!” Gyurcsány terve Talán mondani sem kell, hogy a volt kormányfőt nem hatotta meg a baloldali tüntetés. Gyurcsány Ferenc célja egyértelmű volt a 2022-es választások előtt: a baloldal legerősebb pártjává kívánta tenni a DK-t, ami sikerült is neki, hiszen az új Országgyűlésben 15 fővel az övé a legnagyobb ellenzéki frakció. A vele szövetséges további öt baloldali párt mindegyikében történt ugyan vezetőcsere a súlyos választási kudarc hatására, Gyurcsány helye továbbra is stabil marad a jelek szerint. Gyurcsány készül A Magyar Nemzet felidézi, hogy a választások utáni beszéde szerint a volt miniszterelnök törvénytelennek minősítette a kormányt, és azt kérte híveitől, legyenek ők is gyurcsányok. A pártelnök néhány hónapja új kommunikációs panelt is bevezetett, közösségi oldalán rendre arról számol be, hogy készülnek. A DK kommunikációja szerint az egész Európában kialakuló energia-válság, (amiről szerintük a magyar kormány tehet) majd elsöpri az Orbán-kormányt, de Gyurcsányék készen fognak állni arra, hogy átvegyék az ország irányítását. A volt miniszterelnök ennek alátámasztásául szabadverseket is költ, melyeket a Facebookon tesz közzé, legutóbb például arról írt, hogy ő és politikai támogatói is magyarok, amit nem kell akarni, nem kell bizonygatni. Bénult ellenzék Az ellenzéki pártok közül egyedül a Momentum leköszönt elnöke, Donáth Anna fogalmazott meg kritikát a Gyurcsány-párt kommunikációjával szemben. Az EP-képviselő szerint felelőtlenség azzal ámítani a baloldali szavazókat, hogy Magyarországon rövid időn belül kormányváltás lesz. Míg az ellenzéki pártok tetszhalott állapotban vannak, addig Gyurcsány Ferencék Szeptemberiális névvel hétvégi találkozást szerveznek saját pártjuk támogatóiknak. Ennek keretei között a párt Facebook-oldala szerint lehetőség nyílik találkozni a DK-s politikusokkal. Egy szórólap szerint Óbudán például egy lecsófesztiválon jelent meg tegnap Dobrev Klára, a párt korábbi miniszterelnök-jelöltje. Lecsófesztiválon lépett fel Dobrev Klára. Fotó: Magyar Nemzet Gyurcsány a legelutasítottabb Az őszödi beszéd óta Gyurcsány Ferenc politikai megítélése rohamosan romlott, és ebből a gödörből a mai napig nem bírt kikászálódni a DK-elnöke. Egy napokban megjelent kutatás szerint még ma is a legnépszerűtlenebb politikus Magyarországon. – Gyurcsány Ferenc saját maga által alapított és elnökölt pártja úgy vált a baloldal legmeghatározóbb politikai erejévé, hogy a pártot vezető politikus a mindenkori magyar politikatörténet legnépszerűtlenebb és legelutasítottabb szereplője – fejtette ki ezzel kapcsolatban korábban a Magyar Nemzetnek a Nézőpont Intézet elemzője. Talabér Krisztián szerint Gyurcsány nélkül nem beszélhetünk cselekvő ellenzéki politikáról, vele együtt viszont üvegplafon alá van szorítva az ellenzéki tábor növekedési képessége.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!