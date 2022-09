Szerintem már akkor megvalósult a tiltott pártfinanszírozás, már akkor, amikor a külföldről kapott pénzeket Márki-Zay Péter politikai és pártcélokra fordította

– nyilatkozta a Kontra.hu-nak Kosik Kristóf ügyvéd. A Kosik Ügyvédi Iroda alapítója emlékeztetett: Magyarországon szigorú pártfinanszírozási szabályok tiltják, hogy külföldi jogi személytől vagy akár magánszemélytől pénzt fogadjanak el.

Viszont az egyesületek nem a párttörvény hatálya alá, hanem az úgynevezett civil törvény hatálya alá tartoznak, mivel civil szervezetnek minősülnek, és ilyen szervezetként elvileg joguk van támogatást elfogadni külföldről. Kosik Kristóf rámutatott: ez önmagában még nem tilos tevékenység, viszont ez csak abban az esetben adómentes bevétel, ha azt a pénzt az egyesület céljára költik el.

Nem egyesületi tevékenység volt a cél

– Márki-Zayék esetében az egyesület megalapítása semmi másra nem irányult, mint hogy a pártokra vonatkozó szabályozást és az adófizetést kikerüljék. Egy egyszerű példával szemléltetve, ha úgy kötök egy kölcsönszerződést, hogy már előre eltervezem azt, hogy a kölcsönkapott pénzt nem akarom visszaadni, és ez később be is bizonyosodik, akkor csalást követtem el, és a büntetőjogi felelősségem megáll – fogalmazott az ügyvéd. Hozzátette: hiába történt szabályosan az egyesület megalapítása és működik szabályosan az egyesület, ha a Mindenki Magyarországa Mozgalom megalapításának

már az eredeti célja sem egyesületi tevékenységre, hanem kifejezetten politikai célra alapult, amit csak azért csináltak egyesületi formában, hogy a pártörvény szabályait ki tudják kerülni.

– Tehát egy színlelt szerződésről beszélünk, ezt maga Márki-Zay Péter vallotta be. Ez a módszer tipikusnak tekinthető Amerikában, sőt azt is mondhatnánk, hogy Soros-módszert láthatunk, hiszen civil szervezetet hoztak létre azért, hogy politikai szerepet töltsenek be – tette hozzá.

A teljes cikk ITT olvasható.