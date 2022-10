Miközben a híradásokban és a közösségi médiatérben még napokkal a munkácsi vár várbástyáján álló turulszobor eltávolításának sajnálatos és megdöbbentő cselekménye után is élénk vita kíséri a történteket, hivatalos magyarázattal még nem szolgált senki. Sztepan Hmara ismert ukrán politikus és jogvédő örömét fejezte ki a turulbontás kapcsán, s példaként állította az ország többi önkormányzata elé. Kárpátalja vezetői közül eddig csupán Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke mondta el véleményét a történtekről. A közgyűlés vezetője emlékeztetett, Ukrajna keleti felében háború dúl, ezért egy olyan békésnek mondható régióban, mint Kárpátalja, a nyugalom megőrzésére kell törekedni.

A történtek felháborodást keltettek a kárpátaljai közösség jelentős részében, hiszen az ilyen döntéseket mindig a lakossággal közösen kell meghozni – fogalmazott a TV21 Ungvár megkeresésére a politikus.

Minden esetben keresni kell a kompromisszumos megoldásokat. Biztos vagyok benne, hogy a munkácsi várban elfér a turulmadár is mint vidékünk történelmi szimbóluma, ugyanakkor az ukrán zászlónak és címernek is ott kell lennie a várban. A kompromisszumon alapuló megoldást először is a történészeknek és a munkácsi lakosoknak kell megtalálniuk. Ami a turulmadarat és a közös múltunkat illeti, mint például a népünket is érintő Rákóczi-szabadságharc eseményeit, a történelemnek ezt a szakaszát is meg kell őrizni. Nincs jogunk átírni a történelmet – húzta alá Volodimir Csubirko.

A hazafias beállítottságú kommentelők egy része azonban másként gondolja. Elszomorítóan sok az olyan vélemény, ami kifejezetten pártolja a turul lefűrészelését. Sőt a gyűlölködők felhívják a figyelmet a megyében fellelhető többi magyar vonatkozású történelmi emlékhelyre is, amit szerintük ugyan úgy meg kellene semmisíteni. A Magyarország által nyújtott folyamatos és jelentős segítségnyújtásról pedig egyesek úgy vélekednek, hogy azt nem is volna szabad elfogadni. Ám még véletlenül sem szabad általánosítani, mert a többségi nemzethez tartozók között még mindig többségben vannak a józanul gondolkodók, akik a békés egymás mellett élés fontosságát hangsúlyozzák és elítélik a munkácsi városvezetés tettét. Azt is meg kell jegyezni, hogy a háború okozta felfokozott közhangulatban sokan inkább tartózkodnak a véleményalkotástól, mert attól félnek, hogy abból bajuk származhat.

Az viszont egyértelműnek tűnik, hogy a polgármester aligha tartotta be a jogszabályi hátteret.

Egy ilyen döntés meghozatala szakértői előtanulmányt igényelt volna, s mivel a Pákh Imre munkácsi származású, amerikai magyar üzletember finanszírozásával megvalósult emlékmű a megyei műemlékvédelmi hatóság nyilvántartásában is szerepel, így a döntésbe az illetékes szakhatóságot is be kellett volna vonni.

Ennek elmulasztása miatt Andrij Baloga polgármester szándékos provokációja is felsejlik a háttérben. A Transkarpatia.net portál elemzése arra világít rá, hogy a városvezető édesapja, Viktor Baloga – aki egykoron Viktor Juscsenko volt államfő hivatalának vezetője is volt – a Janukovics-rendszerben élénk kapcsolatokat ápolt Viktor Medvedcsuk oroszbarát politikussal, s mostani tette akár azzal is magyarázható, hogy Moszkva kezére játszik, amikor a vidék nyugalmát megzavaró lépésre szánta el magát. Emellett a Kárpátalján csak Baloga klánnak nevezett munkácsi politikusi körnek már korábban is voltak magyarellenes kirohanásai. Például azt javasolták, hogy a háború kiváltotta elvándorlás okán a magyar falvakban megüresedett házakba ukrajnai menekülteket telepítsenek be, megváltoztatva ezzel a vidék etnikai összetételét és arányait.

