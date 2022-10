Az energiaminiszterek most már lassan annyit tanácskoznak, mint a külügyminiszterek. Ma is az európai energiaellátási válság megoldása érdekében gyűltünk össze Luxembourgban - írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Hozzátette: múlt héten a miniszterelnökök világos irányvonalat szabtak meg az Európai Bizottságnak: az intézkedések nem lehetnek hatással a hosszú távú szerződésekre, nem lehet kötelező a közös beszerzésekben való részvétel, és nem szabad veszélyeztetni a tagállamok energiabiztonságát. Mindehhez képest az Európai Bizottság megint trükközni kezdett. Újra lopakodó módon akarja kibővíteni saját hatásköreit és visszaszorítja a szabad nemzeti döntéshozatalt. Úgyhogy ma is nagy vita várható.