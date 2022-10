a migránsbandák nem csak egymásra lőnek az észak-szerbiai erdős vidéken, hanem a magyar határ védőire is. Grafikonon mutatta be, milyen rohamos mértékben nő az illegális bevándorlók száma a térségben: idén eddig 195 ezer migránst kellett megállítaniuk a határon. Tavaly, az azonos időszakban, ez a szám a 85 ezret sem érte el – tette hozzá. A miniszter nyomatékosította: a határ megsértése két biztonságos ország között bűncselekmény, nem emberi jogi kérdés. Ő is megerősítette: a jelenleg a magyar-szerb határon húzódó védvonalat a lehető legdélebbre kell áthelyezni, és fokozott védelmet kell biztosítani Szerbia déli, Észak-Macedóniával közös határán. Ebben Magyarország emberi és technológiai segítséget is kész adni – jelentette be Szijjártó Péter.