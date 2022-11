Brüsszel keményen fellép Magyarországgal szemben – írta meg szerdán a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A német lap „megbízható” brüsszeli forrásokból úgy értesült, hogy „a bizottság illetékes szervei arra a következtetésre jutottak, hogy Budapest nem teljesítette kellőképpen a korrupció elleni küzdelemben tett reformígéreteit”.

A Mandiner információi szerint azonban a helyzet korántsem annyira egyértelmű, ahogy azt a német sajtó elénk tárja.

Brüsszel és Budapest között ugyanis az európai uniós források kapcsán három témában folytak a tárgyalások. Az egyik kérdés a Magyarországgal szemben két nappal a 2022-es országgyűlési választásokat követően megindított jogállamisági, kondicionalitási eljárás. Ezt a kérdést kapcsolta össze Brüsszel a helyreállítási alapról szóló tárgyalásokkal és a Magyarországnak az uniós szerződés szerint, a hétéves operatív programokon keresztül járó kohéziós források kifizetésével.

Amikor ugyanis a kondicionalitási eljárást megindították hazánkkal szemben, akkor a bizottság leszögezte, a helyreállítási alapról és a Magyarországot megillető kohéziós források kifizetéséről csak akkor indulhat meg a tárgyalás, ha Magyarország eloszlatja Brüsszel jogállamisági aggályait, és eredményesen lezárul a jogállamisági kérdésekben indított kondicionalitási eljárás. Az eljárás megindítását követően a magyar kormány és a bizottság között hónapokon át tartó tárgyalássorozat kezdődött, amelynek az eredménye végül az lett, hogy Magyarország vállalta, megvalósít egy 17 pontból álló, a bizottság által is elfogadott jogállamisági, korrupcióellenes intézkedési csomagot. A javaslatcsomagból az elmúlt hetekben törvények sora született, a Magyar Országgyűlés ugyanis minden, a megállapodásban rögzített pontot törvényi erőre emelt.

A lap információi szerint azonban most megváltozott a bizottság álláspontja, ugyanis nem elégedettek maradéktalanul a magyar intézkedésekkel, ugyanakkor ennek ellenére is elfogadják a Magyarország által benyújtott tervet a helyreállítási alapról, valamint aláírják a kohéziós forrásokhoz szükséges partnerségi megállapodást is, de további feltételekhez kötik a kifizetéseket.

A Brüsszel és Budapest közötti kötélhúzás tehát döntetlenre áll. A kormánynak sikerült elérnie, hogy elfogadják a helyreállítási tervet, valamint tető alá hozták a partnerségi megállapodást is, ugyanakkor további tárgyalásokra van szükség a konkrét kifizetésekhez.

Navracsics Tibor megerősítette a sajtóértesüléseket

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter csütörtökön a Versenyképességi Operatív Programok 16. Nemzetközi Konferenciáján megerősítette az uniós megállapodással kapcsolatos sajtóértesüléseket. A miniszter szerint az újságírók által tolmácsolt bizottsági álláspont megerősíti azt a perspektívát, amit „júniusban felvázoltunk”, amely szerint az év végéig szülessenek meg azok a megállapodások, amelyek lehetővé teszik, hogy az uniós forrásokhoz, egyrészt a helyreállítási alaphoz, másrészt a kohéziós pénzekhez Magyarország hozzáférjen a következő évben.

„Abban bízunk, hogy (...) továbbra is időarányosan teljesítjük a vállalásainkat, és a bizottság ezt a jövőben is értékelni fogja, 2023-ban pedig maradéktalanul hozzáférhetünk a minket megillető uniós pénzekhez”

– mondta a miniszter a VG.hu tudósítása szerint.

A Mandiner cikkét ITT, a VG.hu tudósítását pedig ITT olvashatja el.