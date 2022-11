Amerikai szálak 4 órája

Dollárbaloldal: így működtették a CIA-közeli amerikai alapítványt

National Endowment for Democracy, röviden NED. Ennek az amerikai szervezetnek a nevét a guruló dollárok, azaz a baloldal külföldi finanszírozása miatt kirobbant hazai botrányban ismerhette meg most a magyar közvélemény. De mit is lehet tudni erről az amerikai állami költségvetési forrásokból is gazdálkodó alapítványról, mikor jelent meg és mit csinált Magyarországon? Az Origo a rendszerváltozás időszakára visszanyúló sajtókutatást végzett, melyből érdekes összefüggések derülnek ki.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, országgyűlési frakcióvezetője, Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke, frakcióvezetője, Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke, Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke, Márki-Zay Péter közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt, Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke és Lukácsi Katalin Mária, a Mindenki Magyarországa Mozgalom alelnöke (b-j) az ellenzéki összefogás hat pártjának vezetői és a tömörülés miniszterelnök-jelöltje által tartott, "Putyin ellen, Ukrajna mellett" tüntetésen Oroszország budapesti nagykövetsége előtt 2022. február 24-én Forrás: MTI Fotós: Koszticsák Szilárd

A NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön – nyilvános közléseket idézve így írta le tömören a National Endowment for Democracy, vagyis a NED szerepét, létezésének célját az a nemzetbiztonsági dokumentum, amelyet a minap hozott nyilvánosságra a magyar parlament szakbizottsága az úgynevezett guruló dollárok-botrányban. A hazai titkosszolgálat amiatt kezdett vizsgálódásba, mert az idei választási kampány időszakában a baloldal milliárdos támogatást kapott a tengerentúlról - emlékeztet az Origo cikke. A közzétett adatokból most kiderült, hogy a Márki-Zay Péter által korábban beismert 1,8 milliárd forinton felül az ellenzékhez további mintegy 1,2 milliárd forint érkezett az Egyesült Államokból. A pénz útját Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója, Korányi Dávid egyengette az általa vezette Action for Democracy nevű szervezeten keresztül. És itt jön a képbe a NED. A magyar szolgálatok ugyanis megvizsgálták az Action for Democracy kapcsolati hálóját, és feltárták, hogy Korányi szervezete kapcsolatba hozható a National Endowment for Democracyval. De mit is csinált eddig a NED? Az Origo sajtókutatásba kezdett, s a rendszerváltozástól indulva áttekintették a magyar média idevágó fontosabb közléseit. A beszámolókat, az elemzéseket átböngészve meglepő következtetések vonhatók le. Először is az, hogy a magyar baloldal, különösen az utóbbi években bátran számíthatott a National Endowment for Democracy-re. Arra a tengerentúli alapítványra, amely – a sajtóállítások szerint – amerikai állami pénzt is felhasznál. Érdemes például kiemelni azt a hírlapi közlést, amely szerint 2011-ben a NED élesen bírálta a médiatörvényt. Beszédes, hogy a magyar jogszabályt Soros György szervezetével, a Nyílt Társadalom Alapítványokkal együtt kritizálta a NED egy washingtoni konferencián. A sajtószabadságnál maradva érdemes felidézni a Heti Válasz egy 2017-es írását is, amely azt firtatta, hogy a magyarországi sajtóállapotokat oly vehemensen bíráló Freedom House-t az amerikai költségvetési támogatásból létrejött NED finanszírozza. Arról pedig a Magyar Nemzet írt az évtized közepén, hogy Halmai Gábor, aki korábban az MSZP és az SZDSZ alkotmánybíró-jelöltje, továbbá a Soros-alapítvány kuratóriumának elnöke is volt, egy NED által szervezett amerikai konferencián sajnálkozott azon, hogy az Európai Unió nem büntette meg jobban Magyarországot a kétharmados parlamenti felhatalmazással bíró kormány alkotmányos változtatásai miatt. Idehaza is dolgoztak A National Endowment for Democracy Magyarországon is aktivizálta magát. Míg a sajtóbeszámolók kezdetben például arról szóltak, hogy az amerikai szervezet a '90-es évek elején magyar ügyvédeknek szervezett nemzetközi találkozót, addig 2018-ban a baloldali Átlátszó.hu már azt adta közre: a NED támogatásából angol nyelvű médiafelületet alakítottak ki a visegrádi országok tényfeltáró újságíróinak. Magyar partnere ebben – hogy, hogy nem – az Átlátszó mellett az Index volt. A világhálón fellelhető információk szerint egyébként a NED az utóbbi időszakban legalább egy tucat alkalommal küldött támogatást Magyarországra különböző projektekhez. Több alkalommal az itteni és a térségbeli dezinformáció elleni küzdelemre szánt pénzt az amerikai alapítvány, de juttatott forrást a civil társadalom erősítésére, az információszabadság elősegítésére, a roma politikai aktivizmus támogatására, ahogy a kínai befolyás vizsgálatára is. Külön kiemelendő, hogy a Krekó Péter vezette Political Capital 85 ezer dolláros támogatást kapott 2019-ben a rosszindulatú külföldi befolyás feltérképezésére, a szintén a hazai baloldalhoz sorolható K-Monitornak pedig 78 ezer dollárt jutott az önkormányzati elszámoltathatóság előmozdításáért. Nemzetközi vizeken Az elmúlt évtizedekben a honi sajtó többször is foglalkozott a NED nemzetközi ténykedésével. A médiaközlések között ez ügyben első helyen a Magyar Demokrata 2017-es írását érdemes megemlíteni. Ebben egyebek mellett az szerepel, hogy „(...) Soros szorosan együttműködött a CIA-val és a CIA által irányított nem kormányzati szervezetekkel, mint a National Endowment for Democracy-val (Nemzeti Demokrácia Alapítvány), hogy kormányokat döntsenek meg, amelyek nem akarnak Washington kedve szerint politizálni.” Citálható még az az Új Világban 1993-ban megjelent angol nyelvű cikk is, amely a Clinton-adminisztráció világpolitikai törekvéseit elemezve megemlíti, hogy sokaknak ismerős lehet a NED azon tevékenysége, amely során „demokráciaépítés” címszó alatt idéznek elő politikai destabilizációt. Az elméleti állítások mellett sorjáztak a gyakorlatról szóló híradások is. A Demokrata 2012 novemberében például arról írt, hogy a NED félmillió dollárral támogatta az Otpor (Ellenállás) nevű diákmozgalmat, amely tüntetéseket szervezett Szlobodan Milosevics szerb elnök ellen. A cikkből kiderül az is, hogy A NED részt vett a 2003 novemberében lezajlott grúziai „rózsás forradalomban” is: az amerikaiak támogatásának elsődleges célja volt, hogy Grúziát a nyugat felé fordítsák, egyúttal ellehetetlenítsék a Moszkvával való kapcsolatát. A Valóság című folyóirat olvasói 2015-ben már arról szerezhettek tudomást, hogy a NED az arab-muszlim civilizációs szférába is megpróbált beférkőzni, mint összehangoló szervezet. A NED központja Washingtonban, a Pennsylvania Avenue-n, ebben az épületben van - 200 méterre a Fehér Háztól

Forrás: Origo A 168 óra két évvel később a botswanai belügyekről cikkezett, a helyi afrikai politikai rivalizálás elemzése is oda futott ki, hogy az egyik párt az Egyesült Államokból, jelesül az állami költségvetésből is gazdálkodó National Endowment for Democracy alapítványtól kapott komoly támogatást. De foglalkozott a magyar sajtó azzal is, hogy a NED miként vett részt a latin-amerikai választási rendszerek fejlesztésében és azzal, hogy az alapítvány mennyivel dotálta a Kína ellen nemzetközi fellépést sürgető Ujgur Világkongresszust. Ezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy egy, szinte a világ minden pontján megjelenő és aktívan tevékenykedő, a titkosszolgálathoz is kapcsolattal bíró amerikai szervezet neve merült fel a magyar baloldal milliárdokat mozgató finanszírozási botrányában. A teljes cikk IDE kattintva érhető el.

