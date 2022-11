Cikkünk frissül

Kövesse velünk élőben a kormányinfót:

Felezés a cél az inflációban

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, hogy a legnagyobb probléma a szankciós infláció, amivel a magyar gazdaság is küzd. Elég volt bejelenteni a kilencedik szankciós csomagot, és máris emelkedett az energia ára - tette hozzá. Amíg újabb és újabb szankciók merülnek fel, addig szankciós infláció is lesz. A cél, hogy jövő év végére a fele legyen a mostani infláció - mondta Gulyás.

A tojás és a burgonya árát rögzítik

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy újabb két termék esetén lesz árstop. Az egyik termék a tojás, míg a másik a burgonya lesz - tette hozzá. A 2022. szeptember 30-án alkalmazott árat rögzíti a kormány. Ezzel is az infláció megfékezéséhez szeretnének hozzájárulni.

Extraprofitadó a kiegyenlítő szolgáltatást nyújtó erőművekre

A kormány továbbra is elkötelezett a rezsicsökkentés mellett, ezért 2023. január 1-től sem emelkedik a rendszerhasználati díj - mondta a miniszter. Gulyás Gergely közölte, hogy extraprofitadót vetnek ki a kiegyenlítő szolgáltatást nyújtó erőművekre, ebből 40 milliárd forintra számítanak.

Újabb bizottsági kérések

Gulyás Gergely az uniós tárgyalásokról azt mondta, hogy az EU újabb igényeket támasztott, és csak azt tudják teljesíteni, amelyek nem ellentétesek az ország érdekeivel, és a korábbi vállalásokkal. Az igazságszolgáltatás tekintetében itthon teljesen függetlenek a bíróságok, így ott a különböző hatásköri kérdéseknek a pontosítása lehetséges. Azok az aggályok amelyek a bizottság részéről felmerültek, azok megalapozatlanok. Itt nem szervezeti változásokról van szó, hanem az intézmények közötti hatáskörökről - mondta a miniszter.

Ezeket a szankciókat nem támogatta a kormány

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésre elmondta, támogatják azokat a szankciókat, amik jobban fájnak Oroszországnak, mint nekünk, valamint az energetikai szankciókat nem támogatta a kormány. Gulyás Gergely szólt arról is, hogy az amerikai választások eredményét tiszteletben tartja a kormány.

Szentkirályi Alexandra: fontos, hogy elmondják a véleményüket az emberek

A magyar kormány az elmúlt években mindig azon a véleményen volt, hogy kikéri az emberek véleményét - mondta kérdésre Szentkirályi Alexandra. A széles nemzeti egyetértés miatt kérdezték meg az embereket; ma kevés fontosabb téma van, mint a brüsszeli szankciók kérdése - tette hozzá. Fontos, hogy a magyar emberek el tudják mondani a véleményüket.

Gulyás Gergely: ehhez nincs joga a politikusoknak

Érthetetlen, mire akar gyűjteni a Demokratikus Koalíció rezsivédelem címen, mert korábban nem támogatták a rezsicsökkentést - mondta kérdésre a miniszter. Ahhoz senkinek nincs joga a politikusok közül, hogy meghatározza, ki újságíró és ki nem, az pedig, hogy ki-kinek válaszol, vagy nem, az már a politikusok dolga - mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely. A szólás- és sajtószabadságnak a része, hogy bárki bárkitől kérdezhet, de hogy ki az újságíró és ki nem, azt nem a kérdező dönti el - tette hozzá.

Így áll most a gyármentő program

A gyármentő programmal kapcsolatbana miniszter azt mondta, hogy pillanatnyilag a költségvetés a korábbi összeget tudja finanszírozna, egyelőre bővítésről nincs döntés. Még ebben az ülésszakban dönthetnek a finn-és svéd NATO-csatlakozásról az Országgyűlésben.

Az év végéig maradnak az élelmiszerárstopok

Az év végéig van érvényben a tojásra és a burgonyára az árstop - mondta kérdésre Gulyás Gergely. A most rögzített rendszerhasználati díj nem emelkedhet - tette hozzá.

December 31-ig maradnak a piaci árak az áram és a gáz esetén

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, sajnos az energiaárak most is nagyon magasak, de így is hatszorosa, mint a korábbi években. December 31-ig a piaci árak nem változnak az energia területén - tette hozzá. A gázár esetében az egynapos árak nem sokat jelentenek, az árak most azért mentek le, mert a tárolók tele vannak - mondta. Amikor mindenki újra gázt fog beszerezni, akkor az árak minden bizonnyal ismételten fel fognak menni - mondta.

Így változhat a tanárok keresete

Mind a bizottság, mind a kormány egyetért a tanári bérek radikális emelésével. A mostani 440 ezer forintos átlagbért 770 ezer forintra szeretnék emelni, ez egy példátlan előrelépés lenne. Ha nem tudunk megállapodni az EU-val, akkor ekkora emelés nem lesz, mert a rezsicsökkentést fenn kell tartani - tette hozzá. Ez egyébként egy jó vállalás - mondta a miniszter.