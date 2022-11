Súlyosbodik az üzemanyaghiány a hazai benzinkutakon: egyre több olyan töltőállomás akad, ahol minimális mennyiségű üzemanyagot lehet venni, vagy teljesen kifogyott a készlet. A Világgazdaság értesülése szerint a hiány egyik oka, hogy a Mol százhalombattai finomítója műszaki hiba miatt 50-55 százalékos kapacitáson termel. (A lap tegnap megkérdezte a Molt is a pillanatnyi helyzetről.)

Szakértők szerint – ha a helyzet változatlan marad – akár decemberben szükségessé válhat a hatósági ár felülvizsgálata.

„Vissza kell állítani a hazai üzemanyagpiac egyensúlyát, ami a jelenlegi áruhiányos helyzetben a kereslet szűkítésével, vagyis a kedvezményes áron tankolók körének szűkítésével, illetve a kedvezményes árképzés felülvizsgálatával érhető el" – válaszolt a Világgazdaságnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az árképzés felülvizsgálata már nem lenne olyan fájdalmas, hiszen normalizálódik a piac, az olaj hordónként 80 dollár körüli ára jóval alacsonyabb annál, mint amikor egy éve ársapkát kapott a normál benzin és a normál gázolaj. Mérséklődnek a gázolaj európai jegyzésárai is.

Mire jó az olcsó üzemanyag, ha nincs?

„Az autósok, de a magyar gazdaság számára is fontosabb, hogy ha drágán is, de legyen üzemanyag, mint hogy olcsó legyen, de ne lehessen kapni” – szögezte le Grád Ottó.

A hiány oka lényegében ugyanaz, mint eddig: kiesett a magyar üzemanyagpiacról annak a közel 30 százaléknyi importnak a jelentős része, amellyel a hatósági ár bevezetése előtti időkben a kereskedők kielégítették az igényeket.

A behozatalnak azért nem esett ki az egésze, mert egyes hálózatok továbbra is importálnak a saját kútjaik ellátására, a kínálat zsugorodását pedig fékezik, hogy bár nem működik teljes kapacitással a százhalombattai finomító, a Mol jelzése szerint 10 százalékkal növelte a termelését.

Nyilvánvaló viszont, hogy akkor indul be az érdemi import, ha a kereskedők nem veszítenek a tevékenységükön.

Szűkíteni kell a jogosultak körét

Persze a most kieső behozatal már az elmúlt egy évben is hiányzott a hazai kutakról, mégsem volt, illetve alig érződött a hiány. Most azért érződik – mégpedig erőteljesen – a MÁSZ főtitkárának magyarázata szerint, mert míg a nyár folyamán besegítettek az ellátásba a biztonsági üzemanyagkészletek, most azok visszapótlása van napirenden. Mivel a biztonsági készlet felhasználására is több tételben került sor, eltérő a visszapótlásuk határideje is, most például van egy december 31-i határidő.

„A lényeg azonban – szögezte le Grád Ottó –, hogy nincs annyi molekula a piacon, mint amennyire szükség lenne.”

Szerinte nem véletlenül mondta a kormányzat, hogy január 1-jétől akkor tudja fenntartani az ársapkát, ha a nyersolaj rendben érkezik és teljes kapacitással működik a hazai finomító. Bár a szakember szerint kicsi az esélye, hogy ne legyenek kisebb elakadások akár az importban, akár a feldolgozásban, őszintén reméli, hogyha nem is szűnnek meg a hatósági árak, sor kerül azok szigorú felülvizsgálatára, és jelentősen csökken a kedvezményezettek köre, ahogyan az egy alkalommal tankolható mennyiség is.

E kör már csak azért is szűkíthető, mert például a mezőgazdasági gépek korlátlanul vételezhetnek és vételeznek is a literenként 480 forintos gázolajból, holott az őszi mezőgazdasági munkák a végéhez közelednek.

„Az a benzin- és gázolajmennyiség, amely korábban külföldről érkezett a magyar piacra, azóta helyet talált magának más országokban. Így, ha a hatósági árak emelésével vagy megszüntetésével vissza akarjuk csalogatni, az csak drágábban sikerül.

Ennek a felárát pedig a magyar autósok fizetik majd meg, ez lesz az ára az egy éven át tartó olcsó tankolásnak”

– fejtette ki a Világgazdaságnak Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének (FBSZ) elnöke.

A kis kutak 1–5 literes kiszolgálással vegetálnak

A Mol néhány napja arról tájékoztatta a jellemzően családi vállalkozásként működő kis benzinkutasokat, hogy az ország ellátásbiztonságára tekintettek optimalizálni kénytelen a tevékenységét, emiatt a 48. héten nem tudja őket ellátni benzinnel és gázolajjal. Ezt követően az FBSZ panaszával levélben fordult a Mol elnökéhez, Hernádi Zsolthoz, továbbá segítségért Orbán Viktor miniszterelnökhöz is. „Nem kaptunk a Moltól üzemanyagot sem a múlt héten, sem a mostanin.

Milyen ellátásbiztonság az, amikor az ellátásbiztonságra hivatkozva ellátás nélkül maradnak a benzinkutak?” – kérdezte az FBSZ elnöke.

Mint elmondta, a kis kutak 1–5 liter üzemanyag kimérésével igyekeznek fenntartani a működésüket.