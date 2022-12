A kormányinfó élő közvetítését itt tudja követni, folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk a videó alatt olvasható.

Orbán Viktor Kínáról

A miniszterelnök szerint a külföldi befektetések területén Kína és Dél-Korea vált a vezetővé az elmúlt években Magyarországon. A legveszélyesebb folyamat a világban az elszigetelés, és egyesek Kína irányába is ezt szeretnék.

Mindent meg kell tenni, hogy Kína és Európa között a legszélesebb gazdasági kapcsolatok legyenek

– tette hozzá. A magyar kormány kifejezetten támogatja a keleti országokkal való együttműködést. Mi is szeretnénk beruházni Kínában – ismertette a kormányfő. Ha nem ismerjük a keleti gazdaság tudását, akkor nem tudunk ebből profitálni – mondta egy másik kérdésre.

Orbán Viktor: kitartunk a barátaink mellett

Kitartunk a barátaink mellett - mondta egy Donald Trumppal kapcsolatos kérdésre a kormányfő.

A „rule of law” dezintegrálja az egész EU-t

A miniszterelnök szerint nincsenek Európában egységes sztenderdek a jogállamiságot illetően. Németországban az igazságügyi miniszter konkrét ügyben utasíthat ügyészt - fogalmazott Orbán Viktor. Szerinte amit ma az unió csinál, az néhány ember hatalmának a biztosítása néhány ország felett.

– tette hozzá.

Orbán: minden szankciót ellenzünk

Az egész Dunaferr-ügy annyira kaotikus, hogy azt nehéz szavakkal leírni, de megpróbálják menteni, ami menthető - mondta a kormányfő. Ukrajnában több mint száz iskolát diszkriminálnak folyamatosan, és ezért nem segítjük elő Ukrajna semmilyen nemzetközi integrációját. A mostani törvény nem ad vissza semmit - tette hozzá.

Minden szankciót ellenzünk, mert azok nem jók, egy szankciót sem támogattunk,

de sohasem vétóztunk, mert azzal szétvernénk az Unió egységét

– fogalmazott.

A nyugdíjasok számíthatnak a kormányra

Orbán Viktor kérdésre elmondta, hogy március-áprilisban kerülhet napirendre a 2024-es költségvetés elkészítése. A jegybank inflációs előrejelzésére épül a nyugdíjemelés, de folyamatosan figyelik a gazdasági folyamatokat, és annak fényében lehet későbbi emelés - mondta egy másik kérdésre.

Leszögezte:

a nyugdíjasok számíthatnak a kormányra.

Nem megszorítások kellenek

A kormány gazdaságpolitikájának a sajátossága, hogy nem megszorításokkal válaszol a kihívásokra. A legtöbb beruházás a 2022-es évben történt, és ezzel munkahelyek jöttek létre. A mi filozófiánk lényege a gazdasági aktivitás serkentése – mondta a kormányfő.

Január elsejével lesz költségvetés, és ezt be is terjesztik az Országgyűlésnek

– mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: a tiltakozás törvényes formáit mindenki tartsa be

Ha politikai érzékenység alapján dönt a kormányfő jogi ügyekben, akkor anarchia lesz. Minden állami alkalmazott számára a tiltakozás nem a piaci szektorban okoz kárt. A tiltakozás törvényes formáit mindenki tartsa be - tette hozzá.

Kétszeresen fontos, hogy az állami szektorban a jogot betartsuk

– mondta a kormányfő.

Ekkor lehet egyszámjegyű infláció

Legkésőbb a következő év végén lesz egyszámjegyű infláció Magyarországon - mondta kérdésre Orbán Viktor.

Orbán Viktor: ha beáll a blokkosodás, akkor annak Magyarország a vesztese lesz

Magyarország számos kérdésben nem ért egyet az unióval, de ez nem elszigeteltség

– mondta kérdésre a kormányfő. Egy uniós és NATO-tagállamot nem lehet elszigetelni - tette hozzá. Az államalapítás óta Magyarország mindig úgy vett részt együttműködésekben, hogy másokkal is kapcsolatban maradjon. Ha beáll a blokkosodás, akkor annak Magyarország a vesztese lesz – fogalmazott. Mindig törekedni kell az együttműködésre - tette hozzá.

A kormányfő szerint az euróhoz való csatlakozás lassítaná a növekedést

Amíg nincsenek amerikai-orosz tárgyalások, addig nem lesz béke

- mondta egy másik kérdésre Orbán.

A forint árfolyamának és a gazdaság teljesítményének nincs egymáshoz köze, ezért ilyen esetben felmerülhet az euróhoz való csatlakozás. A másik érv, hogy az euróhoz való csatlakozás lassítja a növekedést - mondta a kormányfő.

A gyors felzárkózást segíti az önálló valuta

- tette hozzá. Orbán Viktor kérdésre elmondta, az Európai Néppárt nem nyerheti el a Fidesz bizalmát.

Orbán Viktor miniszterelnök (k) évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Kormányinfó keretében a Karmelita kolostorban 2022. december 21-én. A kormányfő mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (j)

Fotós: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

„Ha ma Paks2 meglenne, akkor most csak kérnénk egy kávét”

Orbán Viktor kérdésre elmondta, hogy

nem fogadja el azt a megközelítést, hogy egyesek szerint az etnikai homogenitás nem jó, míg a kevert társadalmak jobbak, mint a nem kevertek.

A kormányfő egy másik kérdésre közölte, ha ma Paks2 meglenne, akkor most csak kérnénk egy kávét. Reméli, hogy ezen azok is elgondolkoznak, akik folyamatosan gáncsolták ezt a projektet - tette hozzá. Energiát csak vezetéken tudunk szerezni, és most egy hatalmas kábelépítésben vesz részt Magyarország. Persze folyamatosan tárgyalunk kikötőkkel is - mondta a kormányfő.

Megváltást csak Paks2 hoz

- tette hozzá.

„Ha nem tartjuk be a jogszabályokat, akkor nem tudunk tárgyalni sem”

Mi külön akartuk választani a szakszervezeti és szakmai kérdéseket, és ezért jött létre a pedagóguskar - mondta egy másik kérdésre. Ha nem tartjuk be a jogszabályokat, akkor nem tudunk tárgyalni sem - tette hozzá.

Nyilvánvaló szabadságsértés történt a kordonbontás előtt az akkori Gyurcsány-kormány alatt, és semmilyen párhuzamot nem lehet felállítani az akkori és a mostani helyzet között

– fogalmazott a kormányfő.

Ez lehet a V4 jövőbeli útja

Nincs napirenden, hogy az ERM2 rendszerbe belépjen Magyarország - mondta kérdésre Orbán Viktor. A vezetőknek vezetnie kell, és nem kell minden területhez értenie - mondta egy másik kérdésre. Válhatna az energetika egy kiemelt területté a V4-ek esetében, de az energiát is a szankciók felől közelítik meg - tette hozzá. Hamarosan lesz kormányközi tárgyalás Katarral, szerzünk be energiát tőlük - mondta egy másik kérdésre Orbán Viktor.

Először tűzszünetre van szükség

Az oroszok és az ukránok azt mondják, hogy Magyarország kívül maradt a háborún - mondta egy másik kérdésre. Először tűzszünet kell, hogy ne halljon meg több ember, és legyenek tárgyalófelek, és meg kell nézni, hogy lehetne-e tárgyalásokkal rendezni a helyzetet - fejtette ki a kormányfő.

Nem vitatjuk el Ukrajna jogát, hogy harccal védje meg a területeit.

Maradhat a babaváró hitel

Orbán Viktor kérdésre elmondta, hogy amíg bírják, fenn kell tartani a babaváró hitelt.

Inkább erősíteni, és nem gyengíteni kell ezt

- tette hozzá.

A jegybank elnökének kritikájáról

Orbán Viktor egy másik kérdésre azt mondta, nem magyar jelenség a gazdasági helyzet nehézsége. Szakmailag nagyon nehéz kérdés, hogy sikerül-e kimaradni az európai recesszióból - tette hozzá. Nagyon régen volt olyan nehéz helyzetben jegybankelnök, mint most, mert az infláció 20 százalék felett van.

A magas kamatok ellehetetlenítik a vállalkozói rétegeket, ezért megértem, hogy a jegybankelnök unortodox módon viselkedik mostanság

– fogalmazott.

Orbán Viktor: a tiltakozásnak válassza mindenki a törvényes formáját!

Szokatlan, hogy nyílt törvénysértésre buzdítsa az akadémia a pedagógusokat - mondta egy másik kérdésre Orbán Viktor. A tiltakozásnak válassza mindenki a törvényes formáját! - hangsúlyozta a kormányfő. Nekem is be kell tartatnom a törvényeket az állami alkalmazottakkal - tette hozzá. A kormányfő elmondta, hogy

a pedagógusok oldalán áll.

Az első foglalkozási csoport, akinek bért emeltek a válság után, az a tanári kar volt - tette hozzá. Elfogadhatatlanul alacsony bérrel indulnak a kezdő tanárok. A kormány a következő években 10-10 százalékos béremelést tud adni.

Ha uniós forrásokat tudunk biztosítani, akkor lesz pénzügyi megoldás a jogos pedagógusi igényekre.

Orbán Viktor miniszterelnök évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Kormányinfó keretében a Karmelita kolostorban 2022. december 21-én

Fotós: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A magyar háztartások 75 százaléka teljes rezsivédettséget élvez

A magyar háztartások 75 százaléka teljes rezsivédettséget élvez - mondta egy másik kérdésre Orbán Viktor.

A magyar rendszer mindig arra épült, hogy az energiaárakat nem rángatjuk

- tette hozzá. 8-9 évig volt egy árstabilitás, most válság van, de nem mennék át a piaci rendszerhez alkalmazkodó szintre - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, mit gondol a lengyelek álláspontjáról

Orbán Viktor kérdésre elmondta, van lengyel-magyar sorsközösség. A második világháborúban ők a győztes oldalon voltak, de azt kapták jutalmul, amit mi büntetésként. Megalapozott történelmi sorsközösség van köztünk, nagy érték. A háború ügyében teljesen mást gondolunk, a stratégiai célokban egyébként egyetértés van - mondta a kormányfő. A lengyelek azt gondolják, hogy az ukránok az ő szabadságukért is harcolnak, de nem Magyarországért és Lengyelországért harcolnak.

A mi biztonságunkat nem Ukrajna, hanem a NATO adja

- mondta a kormányfő. A lengyelek ezt másként látják - tette hozzá.

Ebben nem érdekelt Magyarország

Ukrán relációban egy független és szuverén Ukrajna magyar nemzeti érdek. Nem vagyunk érdekeltek abban, hogy az uniós és orosz gazdaságot teljesen kettéválasszuk

– mondta kérdésre a kormányfő. Magyarország mindig is visszautasította a csomag alapú megközelítést, mert ha egyszer valaki ezt legitim alapon megteszi, akkor abból precedens lesz. Mi nem tárgyaltunk a vitás ügyekről csomagban, de a cseh elnökség egy napra tette a szavazást. Rossz megoldásnak tartjuk, hogy nem államközi alapon támogatjuk Ukrajnát – fogalmazott a kormányfő.

Így védjük a határt

A kerítés nem tökéletes, 2500 embercsempész ül börtönben, és ez nem teszi okafogyottá a kerítést. Orbán Viktor elmondta, hogy fölállt egy teljesen új határvédelemmel foglalkozó testület, ünnepeljük, hogy Horvátország Schengen tagja lett, így hatékonyabbak leszünk, mint voltunk.

Megegyeztünk a szerbekkel és osztrákokkal egy határvédelmi szövetségben

- ismertette a kormányfő.

Orbán Viktor szerint ez a megoldás a korrupciós botrányra

A baloldali pártok és a baloldali média között nincs különbség - mondta a kormányfő kérdésre válaszolva. A brüsszeli korrupciós botrány rossz hír az unió minden tagállama számára - tette hozzá. Rombolja a teljes közösség erejét a mostani korrupciós botrány - mondta.

Ha erősebb ellenőrzés alá akarjuk venni az EP-t, akkor jobb lenne, ha a nemzeti parlamentekből választott képviselők érkeznének

– fogalmazott Orbán Viktor.

2023 legfontosabb kihívása

Sikerült legyőzni a liberális világban lévő hungarofóbiát és megállapodni az Unióval - mondta a kormányfő, hozzátéve: a nagy céljainkat nem adjuk fel.

2023-ban a legfontosabb az lesz, hogy kimaradjunk a háborúból, az európai recesszióból, decemberre egy számjegyű legyen az infláció, és 30 évre emelkedjen a nők körében az szja-mentesség, akik vállalnak gyereket.

Finanszírozva van az ország energiaellátása

Tudtuk finanszírozni az ország energiaellátást, 10 milliárd euróval többet kellett fizetni, mint 2021-ben. Úgy teremtettük elő ezt az összeget, hogy a rezsivédelmi rendszert sikerült megőrizni - mondta a kormányfő. Minden hónapban 450 eurónyi támogatást kapnak a családok - mondta a kormányfő. Ez a rendszert 2023-ban is finanszírozni tudjuk. Ötödik legfőbb eredmény, hogy megmaradt a munkaalapú társadalom - tette hozzá.

A választási év ellenére sikerült csökkenteni a költségvetési hiányt.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Kormányinfó keretében a Karmelita kolostorban 2022. december 21-én. A kormányfő mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (b)

Fotós: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Álltuk a sarat a migrációval szemben

Orbán Viktor kijelentette, hogy az európai országok többsége benne van a háborúban a finanszírozás révén, és bízik benne, hogy nyakig nem kerülünk bele a háborúba.

Továbbra is azonnali tűzszünetre és békére van szükség. A bajbajutottakon segíteni kell, és a legnagyobb humanitárius akciót indítottuk meg az ukránok érdekében.

A kormányfő szerint a harmadik legfőbb teljesítmény, hogy a migrációval szemben álltuk a sarat. Nemcsak a déli vonalon, hanem az ukrajnai határon is erősödött a migrációs. Több mint 250 ezer illegális határátlépési kísérletet hiusítottak meg.

2023 egyik legnagyobb kérdése

Korábban azért nem jött létre megállapodás a helyreállítási alap kapcsán, mert Brüsszel baloldali kormányt akart - mondta a kormányfő. A szavazók nem kértek a dollárbaloldalból.

Sikerült kimaradni a háborúból, és ez egy nagyon komoly eredmény

- mondta a kormányfő. Több száz magyar is meghalt ebben a háborúban. A háború különlegessége, hogy eddig csak vesztesei vannak, vezstes a két fél és az európai gazdaság is - mondta Orbán. 2023-ban a legfőbb kérdés, hogy el tudjuk-e kerülni a recessziót.

Mintegy 3 milliárd forintnyi dollár állt szemben 3 milliónyi szavazóval

A parlamenti választás egy valódi szabadságharc volt, mivel a nemzetközi szereplők olyan súllyal vettek részt a választásban, mint korábban sohasem - mondta Orbán. Mintegy 3 milliárd forintnyi dollár állt szemben 3 milliónyi szavazóval. Egy stabil és cselekvőképes kormány jött létre a választások után - tette hozzá.

Nincs még egy olyan ország az unióbna, ahol 1990 óta ne lett volna előrehozott választás, így stabilitás szempontjából az élen van Magyarország. A választási teljesítményt felértékeli, hogy a brüsszeli liberális világ baloldali kormányt akart

- mondta.

Orbán Viktor: a legnehezebb év

Orbán Viktor kormányfő a tájékoztató elején arról beszélt, hogy ez volt Magyarország legnehezebb éve a rendszerváltás óta. Magyarország és Európa a veszélyek korszakába lépett, rendkívül nehéz év volt a magyarok számára - tette hozzá.

A nehéz években nyújtott teljesítményét az ember kétszeresen értékeli

- mondta a kormányfő az Origo tudósítása szerint.

A sajtótájékoztató délelőtt 10 órakor kezdődött a Karmelita kolostorban, és azon Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár is részt vesz.