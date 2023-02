Hollik István szerint a dollárbaloldal pártjait és véleményüket is megvették négymilliárd forintért, ezért ők azt fogják tenni, amit a támogatóik elvárnak tőlük.

Így már érthető, hogy a dollárbaloldal miért szankció- és háborúpárti, és miért támadja a többi között Magyarország újraiparosításának tervét - vélekedett a kormánypárti politikus.

Hollik István hangsúlyozta:

azt továbbra sem tudni biztosan, hogy ez a pénz honnan jött.

Felidézte: az egész ügyletet szervező Korányi Dávid, az Action for Democracy nevű szervezet vezetője, Karácsony Gergely főpolgármester (volt) tanácsadója részt vett egy müncheni konferencián, amelyen Soros György fia is jelen volt, és néhány nappal később meg is érkezett az első utalás.