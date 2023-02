Korányi Dávid ügyében a Fővárosi Főügyészséghez fordult költségvetési csalás vétség gyanúja miatt a közérdekű ügyekben tett bejelentéseiről ismert Tényi István, aki alábbi cikkünk kapcsán fordult a hatósághoz:

Mint arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, bár a főpolgármesteri hivatalba egy idő után szinte egyáltalán nem járt be Korányi Dávid, a dollárbaloldal intézője, több útját így is a fővárosi adófizetők állták. A lap birtokába került egy összesítő táblázat a dollárbaloldalt az Egyesült Államokból több milliárd forinthoz juttató Action for Democracy alapítójának hivatalos külföldi utazásairól és arról is beszámoltak, hogy 2022. február 18. és február 20. között Karácsony Gergely főtanácsadója egy konferencián vett részt Alex Sorossal. Később, február 24-én pedig meg is történt az első átutalás a Korányi-féle szervezettől Magyarországra. Ezek az elszámolt, hivatalos külföldi utazások összességükben mintegy 1,6 millió forintba kerültek.

