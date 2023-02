Nem csupán hazánkban tarolt az ítéletidő, a határon túl is gondokat okozott a zord időjárás. Erdély több megyéjében a közlekedésben okozott gondokat az erős szél kísérte havazás, több utat lezártak, számos településen szünetel az áramszolgáltatás. A Fogarasi-havasokban Fogarasi-havasokban lavina temetett maga alá egy turistákkal teli menedékházat, vasárnap délelőtt még folyt a mentés. A Capra menedékházban vasárnapra virradóra 60 ember tartózkodott, amikor lezúdult a lavina, a hógörgeteg több gépkocsit és az épületet is megrongálta. Vasárnap reggel mentőcsapat indult a mintegy 2000 méter magasan rekedt turisták kimentésére, az Arges megyei tűzoltók mellett a hegyimentők, csendőrök és utászok is segítenek a mentésben.

Az argesi rendőrség közölte: vizsgálatot indít, hogy a turisták miként jutottak fel a menedékházhoz, miután a Fogarasi-havasokon áthaladó hegyi út (Transzfogaras) ide vezető szakasza télen le van zárva a gépkocsiforgalom előtt – közölte az MTI az Agerpres híradása nyomán.

Fennakadásokat okoz a hó és a viharos szél Szerbiában is. Áramkimaradásokat és baleseteket okozott a hó Szerbia déli részén, míg a viharos erejű szél miatt az ország egész területén történtek balesetek és fennakadások szombaton és vasárnap. A dél-szerbiai Sjenica és Novi Pazar között a belügyminisztérium dolgozóinak kellett az éjszaka folyamán kimenteniük a hóban rekedt autósokat, azon az útszakaszon azóta is szünetel a forgalom a hótorlaszok miatt. A térségben több ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül.

A szabadkai Pannon RTV beszámolója szerint a viharos szél szombaton fákat döntött ki, tetőket szakított le, több helyen is károkat okozott a Vajdaságban. Volt, ahol csak faágakat tört le, máshol egész fatörzseket döntött ki a szél, és a vasúti közlekedés is leállt egy időre Belgrád és Újvidék között a megrongálódott pálya miatt – adta hírül az MTI.