Rónai Sándor DK-s európai parlamenti képviselő is igen sajnálta, hogy Magyarország nem szállít fegyvert Ukrajnába. Hasonló véleményen volt a Momentum korábbi elnöke, Fekete-Győr András is, és Márki-Zay Péter is többször tett háborúpárti nyilatkozatokat a 2022-es kampány során – idézi fel az Origo. A baloldal egykori miniszterelnök-jelöltje az ATV Egyenes beszéd című műsorának korábbi adásában azt is elárulta,

fegyvereket is adna Ukrajnának.

A baloldal mindezt annak ellenére hangoztatja, hogy a magyarok 92 százaléka azonnal véget vetne az orosz–ukrán háborúnak, és tárgyalóasztalhoz ültetné az érintett feleket – ahogyan ez a Századvég októberi közvélemény-kutatásából világosan kiderült.

