Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták:

az előző héten 957 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 195 926-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma.

A múlt héten meghalt 6, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 751-re emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 143 184, az aktív fertőzöttek száma pedig 3991-re csökkent.

Tudatták azt is, hogy jelenleg 361 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen.

A közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is az oltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is a vakcina felvételére kérik.

A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előzőt – írták.