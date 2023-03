Nagy baj van a franciaországi templomokkal, amint arról a V4NA beszámolt, pár éven belül országszerte több ezer templom semmisülhet meg, mert nincs pénz a megmentésükre. Mivel a templomok 90 százaléka nem egyházi, hanem önkormányzati tulajdonban van, a kis települések vezetésének nincs pénze az épületek rendszeres karbantartására, így azok állapota évről évre egyre rosszabb.

131 jobboldali és centrista politikus ezért nyílt levélben arra kérte Emmanuel Macron államfőt, hogy tegyen valamit a templomok megmentése érdekében, mert azok Franciaország lelkét jelképezik.

Azt nem tudni, hogy az államfő tett-e azóta lépéseket a templomok megmentése érdekében, de annyi bizonyos, hogy február elején az ország nyugati részében lévő Mayenne településen lebontották a templomot, mert az önkormányzatnak nem volt pénze a fenntartására – írja cikkében a V4NA.

Az Ouest-France nevű helyi lap értesülései szerint az 1872-ben épült templom szerkezete olyan rossz állapotban volt, hogy balesetveszélyes volt az épület, ezért döntött a városvezetés a lebontása mellett.

Damien Rieu jobboldali politikus a Twitteren azt írta ezzel kapcsolatban, hogy a templomokra nincs pénz Franciaországban, bezzeg a migránsoknak épített központokra mindig jut.

Destruction de l’église de Saint-Isle en #Mayenne. La mairie n’avait « plus les moyens de l’entretenir. »



Nem a fent említett templom az egyetlen, ami a napokban a sajtóban szerepel, a zöldpárti vezetésű Lyon ikonikus Notre-Dame de Fourvière nevű bazilikájának falán több repedés is van, a helyreállításhoz 5 millió euróra lenne szükség, a városvezetés azonban nem áldoz rá, derül ki a Le Parisien cikkéből. A szükséges összeg előteremtése érdekében az év elején gyűjtésbe kezdett a székesegyházról elnevezett Fondation Fourvière nevű alapítvány, mivel sürgős lenne az épület renoválása. Az apró repedésekbe ugyanis befolyik a víz, ami télen a nagy hidegben megfagy és félő, hogy szétnyomja a templom falát. Az alapítvány vezetője, Magaly Chatain szerint minél hamarabb cselekednek, annál biztonságosabb lesz az épület és a költségek is kevesebbek lesznek. Az alapítvány eddig 640 ezer eurót gyűjtött össze, ami a szükséges összegnek csupán töredéke, a Le Parisien azonban felhívja rá a figyelmet, hogy a zöldpárti városvezetés nem mutat hajlandóságot a projekt anyagi támogatására, mondván, már eddig is épp eleget áldoztak az épületre, amely mellesleg Lyon elsőszámú turistalátványossága.

Sylvain Godinot alpolgármester a sajtó kérdésére elmondta, hogy azért nem adnak pénzt a renoválásra, mert a Fourvière bazilika magántulajdonban van, ráadásul az önkormányzat már ezen kívül is egy jelentős, több mint húsz templomból álló vallási örökséget kezel. Az alpolgármester kiemelte, hogy 2019-ben már adott az önkormányzat 1 millió eurót a felújításra, de nem áll módjában háromévente kivételes támogatást nyújtani. A helyzet tehát egyértelmű, Lyon vezetése egy centtel sem járul hozzá a székesegyház megmentéséhez.

Azonban nem csak a keresztény vallási helyek vannak veszélyben a zöldpárti és baloldali vezetésű francia városokban, a szocialista Johanna Rolland vezette Nantes központjában a bencés apácák olyan mértékben nem érzik magukat biztonságban, hogy máshova költöznek. Az egyik apáca, Marie-Anne arról beszélt a riportereknek, hogy az utóbbi időben több atrocitás is érte őket, volt, hogy valaki leköpte őket, de olyan is előfordult, hogy a plébánosoknak és a híveknek kellett közbelépniük és megvédeni őket.

«Nous sommes des religieuses, des femmes et l'on se sent parfois un peu vulnérables face à ce qui se passe dans ce quartier», relate Soeur Marie-Anne

A dologban az a legmegdöbbentőbb, hogy mindez fényes nappal, a belvárosban történt. A nővér elmondása alapján ha előzőleg nem vettek volna részt önvédelmi tanfolyamon, akkor komoly fizikai támadások érhették volna őket. A nővér arról is beszámolt, hogy az agresszorokat még a rendőrök jelenléte sem riasztotta el, a járőrök kiérkezését követően sem hagytak fel az inzultálással.