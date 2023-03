A Magyar Nemzethez eljutott ugyanis egy összesítő táblázat a dollárbaloldalt az Egyesült Államokból több milliárd forinthoz juttató Action for Democracy alapítójának hivatalos külföldi utazásairól, valamint a lap azt is megírta, hogy 2022. február 18-a és február 20-a között Karácsony Gergely volt főtanácsadója egy konferencián vett részt Alex Sorossal. Pár napra rá, február 24-én pedig meg is történt az első átutalás a Korányi-féle szervezettől Magyarországra. Ezek az elszámolt, hivatalos külföldi utazások összességükben mintegy 1,6 millió forintba kerültek.