A hivatalos program Gambia külügyminiszterével indul, New York után ezúttal Dohában találkozunk. Az Ukrajnában zajló háború világszerte érezteti negatív hatásait, így nem csoda, hogy az afrikai kontinensen is a legtöbben a háború végét várják, amely a gambiai álláspont szerint is csak békés úton érhető el. Mamadou Tangaraval emellett áttekintettük országaink együttműködését, amelynek alapját a mezőgazdaság jelenti, mivel a magyar vetőmagokra már most is nagy a kereslet Gambiában. Az ösztöndíj megállapodásunk tekintetében pedig szintén az utolsó simításokat végezzük.