Nem beszélnek béketervről, ehelyett "brüsszeli háborús forgatókönyveket lehet látni, amely súlyos hiba" - tette hozzá.

A KDNP frakcióvezetője szerint a magyar kormány a tűzszünet mielőbbi elrendelése és az azt követő béketárgyalások megkezdése mellett áll ki, mert "csak ez hozhatja közelebb a békét mindannyiunk számára".

Az újabb és újabb fegyverek szállítása az ukrán hadseregnek csak tovább szélesíti a háború kiterjedését és pusztítását. Még több ember hal majd meg - tette hozzá.

Mint mondta: szomorúan tapasztalták, hogy a magyar baloldal nem fogadta el pénteken azt a békepárti határozati javaslatot, amelyet a Fidesz és a KDNP képviselői nyújtottak be. Egyre inkább egyértelművé válik, hogy a háborúpártiság mellett tesznek tanúbizonyságot, hiszen nem a békét akarják - tette hozzá. A Momentum pedig részt sem vett a vitában, amely igen sajnálatos, hiszen alapvetően azért kerültek be egy baloldali összefogás listájáról, hogy képviseljék az őket megválasztókat, de még erre sem voltak képesek - fogalmazott a politikus.

Simicskó István hangsúlyozta, hogy a magyar kormány békepárti álláspontja hiteles, és az egyetlen járható út.

Hozzátette: a kereszténydemokrata politikusok arra emlékeztetnek, hogy a béke iránti vágy motiválta a második világháborút követően az Európai Unió létrehozását, és most is azt szeretnék, ha ilyen irányú változás következne be Brüsszelben.

Mint mondta: bíznak benne, hogy az európai parlamenti választásokat követően lesz egyfajta átrendeződés és egyre több kereszténydemokrata, a békét szerető politikus kerül a brüsszeli vezetésbe is.

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető főtitkára a sajtótájékoztatón bejelentette: a szolidaritás érdekében született döntésük értelmében a húsvét közeledtével a KDNP tartós élelmiszergyűjtési akciót indít, amelyre az adomá[email protected] címen lehet jelentkezni.

Mint mondta: "Magyarországon nyugodt lélekkel lehet készülni a legnagyobb keresztény és családi ünnepre, de tőlünk akár néhány száz kilométerre nem jut kenyér a családok asztalára". Több ezer olyan család van ugyanis Ukrajnában, ahol a családfő a háború áldozatává vált vagy a családtagok elveszítették munkalehetőségüket - tette hozzá.