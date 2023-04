Késes támadás történt kedden a németországi Duisburgban egy edzőteremben, többen megsérültek.

A Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális közszolgálati médiatársaság jelentése szerint két ismeretlen válogatás nélkül rátámadt a belvárosi edzőterem látogatóira.

Késő este közölt rendőrségi adatok szerint legkevesebb négyen súlyosan megsebesültek.

A Bild című lap szerint az áldozatok 20 és 30 év közötti férfiak, ketten életveszélyes állapotba kerültek.

A késes támadás helyszínére különleges rendőri egységek is érkeztek

Fotós: Justin Brosch / Forrás: DPA/AFP

Az elkövetők az edzőterem öltözőjében végrehajtott támadás után elmenekültek. Az elfogásukra indított műveletet az esseni rendőrkapitányság irányítja. A WDR helyszíni beszámolója szerint száznál is több rendőrt, köztük terrorelhárítókat is mozgósítottak és helikoptereket is bevetettek. Több belvárosi háztetőn mesterlövészek jelentek meg. A környék lakóit arra kérték, hogy ne menjenek ki az utcára.

A Rheinische Post című lap jelentése szerint a lezárt belvárosban "statikus" helyzet alakult ki, és úgy tűnik, a rendőrök utcáról utcára átfésülik a negyedet.