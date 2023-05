Nem változott a véleményem, talán inkább gazdagodott, abban az értelemben, hogy azok a magyarok, akiket megismertem, nagy kultúrával rendelkeznek

– emelte ki a szentatya, amelyről a Magyar Kurír számolt be. Hozzátette: azoknak is, akik nem tartoztak magasabb társadalmi osztályba, az egyszerű embereknek is magas az alapműveltségük.

Általában németül és angolul beszélgettünk, mert magyarul Magyarországon kívül nem beszélnek, kivéve a mennyben, mert azt mondják, egy örökkévalóság kell ahhoz, hogy az ember megtanulja. Nem változott a véleményem, ugyanazt a stílust tapasztaltam, amit máskor is

– mondta Ferenc pápa.