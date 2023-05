Varga Mihály a tájékoztató elején emlékeztetett: háborús időket élünk, ennek hatásai Magyarországot is érintik, ennek megfelelően tervezték a költségvetést is.

A jövő évi egy védelmi költségvetés, arra épít, hogy az elért eredményeket meg tudjuk őrizni

- jelentette ki.

"Az elért eredményeinket nem hagyjuk veszni. Ezért ilyen bizonytalan időszakban is olyan költségvetésre van szükség, amely garantálja az ország fizikai és gazdasági biztonságát" - fogalmazott. Varga Mihály azt mondta, megvédik a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket, és fenntartják az Európában egyedülálló rezsivédelmi rendszert.

Megerősítik a honvédelmi alapot

Maradnak a családvédelmi intézkedések, megőrzik a nyugdíjak értéket, és marad a 13. havi nyugdíj is - sorolta Varga Mihály. A magyar költségvetésnek arra kell felkészülnie, hogy a háború nem fog befejeződni, az ország fizikai biztonságának a megerősítése mindennél fontosabb.

A honvédelmi alap megmarad és 1300 milliárd forint felett lesz a kiadása.

Így a honvédelmi kiadások meghaladják a GDP 2 százalékát.

Marad a rezsivédelem is

A rezsivédelmi alap is megmarad, mivel a magyarok fizetik a legalacsonyabb árat Európában - fejtette ki Varga Mihály. Az ország védelméhez járuljanak hozzá azok a szektorok, amelyek extraprofitot érnek el, 2024-ben megkezdődik az extraprofit-adók kivezetése.

Varga Mihály elmondta, 2022-ben is jól teljesített a gazdaság, és a kormány célja idén, hogy a növekedés folytatódjon. 2023-ban 1,5 százalék, míg 2024-ben ennél jóval magasabb 4 százalékos bővülés jöhet - tette hozzá.

Hat százalék lehet az infláció jövőre

A büdzsé főbb számairól szólva közölte, 4 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak, az államháztartás hiánya 2,9 százalék lehet, az államadósság mértéke pedig 66,7 százalékra csökkenhet, az infláció éves szinten várhatóan 6 százalék lesz.

- mondta Varga Mihály.

Inflációkövető nyugdíjemelés jövőre is

255 milliárdos tartalékkal rendelkezik majd a jövő évi költségvetés - jelentette be Varga Mihály, hozzátéve: továbbra is biztosítja a kabinet jövőre az egyik legkedvezőbb adórendszerét.

A tárcavezető közölte: a kormány a mostani rendkívüli időkben is kiemelten kezeli a magyar családok, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatását, így

a jövő évi költségvetésben továbbra is biztosítják Európa egyik legkedvezőbb jövedelemadóját, valamint a családi adórendszer adókedvezményei is megmaradnak.

A 2024-es költségvetés garantálja a legalább négy gyermeket nevelő és harminc év alatt gyermeket vállaló nők személyijövedelemadó-mentességét és a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentességét is - tette hozzá.

Azt is kiemelte: a nyugdíjasok védelme háborús helyzetben is biztosított, marad az inflációkövető nyugdíjemelés, valamint a 2022-ben teljes egészében visszaépített 13. havi nyugdíj is.

Megőrzik a rezsicsökkentést

A rezsicsökkentés megszüntetésére az Európai Bizottság nem tehet javaslatot, ilyen joga nincsen, és Magyarország továbbra is meg fogja őrizni a rezsicsökkentés vívmányait - jelentette ki Gulyás Gergely. A tárcavezető arra reagált, hogy szerdán megjelentek az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai.

Közölte: Magyarország fontosnak tartja azt a célt - ez az előterjesztett költségvetés-tervezetéből is kiderül -, hogy a költségvetési hiányt mérsékelni tudja. Magyarország egyedülálló ország, ahol az előző három választási évben a kormány képes volt a hiány csökkentésére, "tehát nem lehet azzal vádolni bennünket, hogy ezt ne tartottuk volna mindig szem előtt, még nehéz, válságos időkben is" - fogalmazott.

Kiemelte: ennek ellenére nem mindegy, hogy miként érik el ezt a célt, és ebből a szempontból az Európai Bizottság javaslatát elutasítják.

A rezsicsökkentés vívmányait az ismert szabályok között megőrzik

- hangsúlyozta.

A miniszter elmondta: hiába szerepel az ajánlásban, hogy 2023 végére Magyarország szüntesse meg a hatályban lévő energiatámogatási intézkedéseket, Magyarország a hiányt csökkenteni fogja, de erre képes anélkül, hogy elfogadja az Európai Bizottság tanácsát.

Varga Mihály: Nincs euróbevezetési céldátum

Nem tervezzük az euró bevezetését, nincs euróbevezetési céldátum, a legfontosabb a jóléti intézkedések fenntartása. Ha az utóbbiak tekintetében az euró bevezetése segít, akkor érdemes elgondolni erről - mondta kérdésre Varga Mihály.

Gulyás Gergely: ennek a relevanciája annyi, mintha az azeri parlament döntene erről

Egyelőre egy határozattervezet van az Európai Parlament előtt a soros magyar elnökség elvételéről, de ennek a jogi relevanciája annyi mintha az azeri parlament döntene erről, de nem áll szándékomban megsérteni az azeri parlamentet ezzel a hasonlattal - mondta kérdésre válaszolva Gulyás Gergely.

Lesz évközi minimálbér-emelés?

Amennyiben a munkaadói és a munkavállalói oldal megállapodik, akkor értelemszerűen lehet évközi minimálbér-emelés. A kormányzatnak nincs ilyen előirányzása - mondta Varga Mihály.

Ezért nincs még klíma az M3-as metrón

– Erőltetett, mondvacsinált, alaptalan – így reagált Gulyás Gergely a főpolgármester kijelentésére. Karácsony Gergely tegnap azt nyilatkozta, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal és ezért nem lehet megoldani, hogy klíma legyen a 3-as metrón.

Több pénz jut az oktatásra is

Varga Mihály elmondta: oktatásra 3400 milliárd forintnyi összeget költenek, ebből csak a bérekre 1200 milliárdot költenek. – Ez 126 milliárddal több, mint ami az előző költségvetésben szerepelt. Amennyiben az uniós források megérkeznek, ez a mutató tovább fog növekedni – tájékoztatott. Az egészségügyre is több forrás jut majd jövőre - tette hozzá.

Ötmillió forintba kerül egy embercsempész börtönben tartása

Gulyás Gergely kérdésre elmondta egy embercsempész börtönben tartása 5 millió forintba kerül a költségvetésnek. A Miniszterelnökség vezetője bízik benne, hogy a börtönből kiengedett csempészek a szülőhazája irányába ment.

Varga Mihály: Tartható az idei hiánycél is rendkívüli intézkedések nélkül

Az év első két hónapjában rendkívüli kiadások voltak, de a következő hónapokban a bevételek nőni fognak, így a hiánycél tartható lesz - mondta kérdésre Varga Mihály. Az egyensúly kérdésében is vitánk van az unióval, de már korábban hozott a kormány egyensúlyjavító lépéseket. A bizottság mostani álláspontját vitatjuk - tette hozzá.

Idén nem szükséges újabb lépéseket tenni az egyensúly érdekében, de az első félév végén elemzi a folyamatokat a kabinet - mondta.

Nagyon nehezen kezelhető az inflációs helyzet

Az inflációs helyzet nagyon nehezen kezelhető, mert az eurózóna országaiban is nőtt a maginfláció az elmúlt hónapban. A kormány bízik benne, hogy az év második felében jelentősen csökkeni fog a drágulás - mondta kérdésre a pénzügyminiszter.

A teljes kormányinfót itt nézheti vissza: